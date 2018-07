Unit4 lance une solution de gestion des performances professionnelle dotée d'Intelligence Artificielle

Unit4, leader mondial des logiciels d'entreprise pour les sociétés de service, annonce le lancement de Unit4 Prevero Corporate Performance Management, solution dotée d'Intelligence artificielle (IA) et de capacités avancées d'analyse de données



Les instances de direction attendent aujourd'hui des analyses, des suggestions, des prévisions et des budgets de qualité, pouvant être consultés rapidement et facilement. La solution Unit4 Prevero dotée d'IA exploite la puissance du réseau neuronal et de la technologie du deep learning afin de proposer aux chefs d'entreprise un nouvel appui métier. Accessible depuis les postes de travail ou via les appareils mobiles, les équipes de direction comme les responsables de départements pourront tirer profit de la puissance collaborative de l'outil pour structurer et supporter le business grâce à l'exploitation d'un ensemble de données significatives. Au-delà de porter l'automatisation au niveau supérieur afin d'amener les décideurs à se concentrer sur des activités à plus grande valeur ajoutée, l'objectif de cette solution est de leur permettre de prendre de la hauteur et de pouvoir identifier de nouvelles perspectives dans leur travail.



Les cas d'usage pour cette technologie sont multiples. Les premières fonctionnalités livrées en juillet 2018 sont les suivantes :



· Des prévisions améliorées par l'IA utilisant le deep learning sur les états actuels et d'autres données afin de prévoir les résultats futurs. Ces prévisions permettent de fournir des résultats particulièrement qualitatifs reconnaissant des schémas et tendances non linéaires pouvant être issus de sources multiples. Le procédé est particulièrement simplifié par rapport aux méthodes statistiques : un simple clic remplace la connaissance de fonctions ou de paramètres..



· La détection des anomalies de données garantit que le système CPM fournit un retour automatique pendant la saisie des données. Le système analyse automatiquement chaque entrée en fonction des données disponibles et, en cas de conflit ou de chiffre apparemment anormal, il suggère automatiquement une correction. Le logiciel permet ainsi d'éviter d'investir du temps et des efforts dans la définition manuelle de règles qui ne pourront jamais couvrir toutes les anomalies potentielles.



Compte tenu de l'augmentation massive du volume de données générées et stockées par les applications métier, les ensembles de données auxquels il est possible d'appliquer des algorithmes d'apprentissage automatique se sont considérablement élargis. Les capacités de deep learning de Unit4 Prevero tirent parti des informations pertinentes et aident à les mettre en contexte. Le système apprend d'une façon similaire au cerveau humain. Il mémorise les apprentissages et les applique à de nouvelles données. Les entreprises bénéficient ainsi d'un réseau neuronal multicouche qui apprend par l'exemple et améliore la qualité de ses résultats au fil du temps.



« Les entreprises commencent tout juste à entrevoir le potentiel considérable des infrastructures numériques, de l'IA et du deep learning, » déclare Craig Schiff, CEO du cabinet de conseil BPM Partners. « Les nouvelles solutions numériques peuvent leur permettre d'administrer de grandes quantités de données pour mieux comprendre leur activité et leur marché. L'apprentissage automatique et le deep learning représentent l'étape suivante naturelle qui permettra de déterminer les éléments capables d'apporter un avantage compétitif. D'ici peu, les équipes des départements finance n'auront plus à perdre de temps sur des tâches transactionnelles sans valeur ajoutée. Elles se concentreront sur les priorités stratégiques en s'appuyant sur des données pour décider de l'orientation stratégique à donner à leur business afin de rendre leur organisation plus lucrative. »



« L'IA, et en particulier les réseaux neuronaux et le deep learning, changent aujourd'hui la donne pour le CPM, » explique Matthias Thurner, directeur technique de Unit4 Prevero. « Le CPM joue un rôle décisif pour les entreprises en pleine transformation numérique, où l'excellence opérationnelle est un impératif et où la seule constante est le changement. Les entreprises se redéfinissent, les besoins et les attentes des clients évoluent : ils veulent de la simplicité d'utilisation, de l'agilité, des informations de qualité mais aussi percevoir de la valeur rapidement ».