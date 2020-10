Unit4 renforce sa solution de planification et d’analyse financière FP&A (Financial Planning & Analysis)

Unit4, leader des logiciels cloud d’entreprise pour les organisations de services, vient d’annoncer la dernière version de sa solution Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A), qui intègre de nouvelles fonctionnalités de prévision et de planification plus intelligentes pour aider les responsables financiers à prendre les bonnes décisions plus rapidement et plus efficacement. Smart Forecaster, le nouvel outil de Unit4, apporte ses prévisions intelligentes à tous les niveaux de l’entreprise. Il utilise la puissance de l’intelligence artificielle pour aider les responsables financiers à établir des prévisions plus fréquentes et plus précises en se basant sur des données historiques associées à des facteurs d’influence et combinées à divers scénarios. Smart Forecaster est disponible pour les clients via le programme early adopter de Unit4.



Outre Smart Forecaster, Unit4 annonce également la disponibilité de Solution Builder, un outil qui offre des capacités de modélisation rapides pour répondre à de nouveaux besoins opérationnels, tels que des calculs pour centres de coût, des modifications dans le compte de résultat, ou une planification de scénario dans un environnement hors ligne sécurisé. Une fois la tâche effectuée, l'outil transfère simplement et en toute sécurité tout ou partie des éléments vers le système de production selon les paramètres définis par l’utilisateur.



Cette nouvelle version de Unit4 FP&A optimise également les tableaux de bord et la visualisation afin d’aider les équipes à créer des rapports simples à comprendre pour les utilisateurs néophytes et permettant des analyses décisionnelles pertinentes pour une prise de décision basée sur les données. Des entreprises telles que Swiss Life, Villeroy & Boch, Magnox (Royaume-Uni), et le distributeur Migros Aare (Suisse), ont choisi Unit4 FP&A pour répondre à leurs besoins essentiels en termes de prévision et de planification.



« Le fait que nous puissions désormais nous fonder sur un référentiel unique pour l’ensemble des éléments nous fait gagner un temps précieux. Auparavant, nous devions vérifier et revérifier une multitude de tableaux Excel. Désormais, nous pouvons utiliser ce temps pour nous concentrer sur le contenu de nos données et procéder à des analyses plus poussées », déclare Pascal Speicher, contrôleur financier et chef de projet CPM, Villeroy & Boch.



Unit4 FP&A est une solution compétitive destinée aux PME permettant aux équipes de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Unit4 FP&A combine des planifications, des prévisions, du reporting, et des analyses automatisés et basés sur l’intelligence artificielle avec des tableaux de bord hautement interactifs et des modèles préconfigurés puissants qui optimisent les prises de décision.



Unit4 FP&A est disponible en version autonome ou comme module intégré à la Suite People Experience qui comprend également les solutions ERP et HCM.



Gordon Stuart, directeur financier de Unit4, souligne : « Étant donné leur fonction, les responsables financiers ont toujours joué un rôle central dans la mise en place des stratégies et des plans d’une organisation. Avec les transformations que connait actuellement le marché en raison de la pandémie, le besoin d’évaluer, et bien souvent de repenser ces plans au pied levé, est devenu un enjeu majeur pour les équipes FP&A. Grâce aux nouvelles fonctionnalités Smart Forecaster et Solution Builder, Unit4 FP&A offre à ces équipes la possibilité de le faire rapidement et efficacement. En y associant des capacités améliorées pour le tableau de bord et la visualisation, les informations complexes deviennent accessibles et compréhensibles pour ceux qui en ont besoin, et il en résulte un processus de prise de décision plus rapide pour la mise en œuvre de stratégies repensées ou inédites ».



À l’occasion de l’évènement virtuel mondial Experience 4U organisé la semaine dernière, les clients de Unit4 FP&A, DOF Group et Migros Aare étaient présents parmi les intervenants pour parler de leur propre expérience. DOF Group, fournisseurs de services de projets sous-marins et maritimes, améliore la fonctionnalité ERP avec Unit4 FP&A pour simplifier, automatiser et aligner ses processus de planification commerciale et financière. Migros Aare, la coopérative derrière le grand détaillant suisse, Migros, utilise une méthode innovante de prévision par jour et par magasin avec Unit4 FP&A, pour faciliter la vie des directeurs de magasin et aider l'entreprise à atteindre une plus grande précision pour sa budgétisation annuelle.