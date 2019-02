Utilisation de l’apprentissage profond pour remplacer la caissière de la cantine

on a besoin de créer une agora, une place du village où l'on peut se relaxer, communiquer, discuter et se restaurer de 8 à 20 heures

Justifier cet investissement est un calcul simple. Combien coûte la machine (amortissement et frais de fonctionnement), et combien coûte une personne (salaire plus charges et dépenses diverses) qui assure actuellement le même travail ? Dans les pays où la machine revient moins cher, elle sera déployée.La machine ne sera pas capable de résoudre tous les cas, me direz-vous. Une personne sera toujours nécessaire. Et vous avez parfaitement raison ! Jamais ne seront remplacées 100 % des personnes en caisse… mais une personne accompagnée de neuf machines, traitera manuellement les cas particuliers, et donc un tel système pourrait supprimer 90 % des emplois, tout en préservant l’exactitude, et la qualité de service.Penchons-nous maintenant sur les chiffres de la restauration collective. Selon une étude Xerfi, publiée en avril 2017 , sur les données de la restauration collective en France en 2016, il y aurait dans l’hexagone plus de 11 000 établissements, employant plus de 110 000 salariés. Cela représente 3 milliards de repas servis chaque année.Plus intéressant encore, dans une interview au magazine Néorestauration , le PDG de Multi Restauration Services (MRS), expliquait en avril 2017 que «». Des horaires donc étendus, qui nécessitent la présence d’une personne à la caisse caisse… et donc augmente le coût de fonctionnement. Alors que notre machine, peut fonctionner 24h/24 sans pause et sans supplément de coût…Simple hypothèse de travail, imaginons que dans ces 11 000 établissements, il y ait en moyenne 5 personnes chargées des caisses. Imaginons que l’on en conserve seulement une. Ce sont donc 44 000 emplois supprimés, ou plutôt remplacés par une machine sans intelligence, mais capable d’automatiser cette tâche !Alors, quand verrons-nous Elior ou Sodexo investir dans ce type de machines, et supprimer les emplois correspondants ?Les développeurs de solutions fantastiques d’apprentissage machine et d’automatisation que nous sommes, ont-ils conscience de l’impact de leur travail sur certaines catégories de travailleurs ? Comment préparons-nous et accompagnons-nous cette automatisation ?Certes, elle n’est pas nouvelle ! La révolution industrielle, puis l’apparition des premiers systèmes de traitement de l’information, ont automatisé, et donc supprimé des emplois. Et à chaque fois, nous ne faisons aucun effort en amont pour en préparer les conséquences… C’est dommage !