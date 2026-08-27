Velatir lève 5 millions d’euros pour construire le futur système d’exploitation dédié à l’IA

Une croissance qui accélère en Europe, la France en fer de lance

Six mois seulement après sa levée de pré-amorçage et son lancement officiel, la forte accélération des ventes de Velatir lui permet de boucler ce nouveau tour de financement en seulement deux semaines.



Les nouveaux capitaux permettront à l’entreprise une expansion européenne notamment en France mais aussi de recruter les meilleurs talents de la région et de répondre à la demande croissante de ses clients. L’ambition affichée par Velatir : devenir l’entreprise d’IA à la croissance la plus rapide en Europe.



IA en entreprise : le défi n’est plus l’adoption, mais le contrôle

L’adoption de l’IA en entreprise s’accompagne d’un nouveau défi : plus les logiciels deviennent intelligents, plus il est difficile pour les organisations de comprendre et de contrôler ce qui s’y passe. Les risques de fuite de données augmentent, une tendance appelée à s’accentuer avec le développement des agents autonomes, capables d’agir de manière plus indépendante au sein des systèmes d’information.



Pour Velatir, les entreprises doivent pouvoir exploiter pleinement le potentiel de l’IA tout en conservant la maîtrise de leurs données, de leurs usages, de leurs politiques de sécurité et de leurs obligations réglementaires.



Selon eux, les principaux freins à l’adoption de l’IA en entreprise ne résident plus dans les modèles ou les services eux-mêmes, mais dans tout ce qui les entoure. La plateforme de Velatir se positionne comme une couche d’infrastructure transversale couvrant l’ensemble de l’environnement technologique d’une organisation : terminaux, navigateurs, fournisseurs, agents, collaborateurs et infrastructures sous-jacentes.



Velatir entend devenir la brique par laquelle transitent les usages liés à l’intelligence artificielle.



Concrètement, sa plateforme permet notamment de :

. Suivre en temps réel l’utilisation de l’IA sur les terminaux, navigateurs et par les collaborateurs et agents ;

. Visualiser les flux de données, les coûts et le niveau de maturité associés à chaque usage ;

. Déployer des garde-fous et des politiques de contrôle sur l’ensemble des systèmes depuis un point central ;

. Découvrir les nouveaux outils grâce à un catalogue référençant plus de 4 500 solutions.



Une équipe issue de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et des environnements réglementés

Velatir a été fondée par une équipe dirigeante réunissant des expertises complémentaires dans les domaines de l’infrastructure technologique, de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et de la réglementation.



Michael Sørensen, CEO, a dirigé des audits technologiques et de sécurité sur les data centers de Meta. Il a également passé dix ans au sein des forces armées danoises, où il était responsable de la guerre électronique.



Elias Sørensen, CTO, a développé l’une des plateformes de robotique autonome les plus largement déployées et détient un brevet international dans le domaine du contrôle des véhicules par l’intelligence artificielle. Il a également conçu et dirigé le développement du scanner de conformité web à la plus grande échelle au monde, traitant plusieurs milliards de pages chaque mois.



Christian Møller, COO, a piloté la mise en œuvre réglementaire de l’AI Act et de DORA au sein de l’un des principaux groupes financiers européens, comptant 12 établissements de paiement et plus de 10 000 salariés. Il est juriste de formation.



Andreas Paulli, CPO, a dirigé la refonte front-end du tableau de bord d’administration de Cookiebot chez Usercentrics, anciennement Cybot, dont la plateforme compte plus de 600 000 clients, 2,3 millions d’applications et sites et 8,8 milliards de consentements mensuels.



Une infrastructure souveraine

Velatir est 100% européenne et constitue l’un de ses principes fondateurs. L’intégralité de sa plateforme repose sur une infrastructure détenue et hébergée en Europe, avec un choix assumé de ne pas dépendre des hyperscalers américains.



Pour Velatir, la résilience, la transparence et la confiance sont des avantages compétitifs majeurs pour l’Europe. “ Le “cloud souverain” est une expression courante qui désigne souvent des plateformes américaines sous bannière européenne. Dès le départ, nous avons construit Velatir sur une infrastructure détenue et hébergée en Europe. C’est la voie la plus difficile, mais la seule viable à nos yeux. Nous voulons devenir le leader de notre secteur, et nous ne prenons pas de raccourcis”, explique Christian Møller, COO et cofondateur de Velatir.



Pour Michael Sørensen, CEO et cofondateur de Velatir, l’enjeu dépasse le seul développement de l’entreprise. “ Nous sommes là pour gagner. Gagner, c’est permettre aux entreprises européennes de rester compétitives à l’ère de l’intelligence artificielle et protéger la compétitivité future de l’Europe. L’Europe attend depuis longtemps de voir émerger davantage de champions européens de l’infrastructure technologique et nous sommes là pour répondre à cet appel. Notre mission est de permettre à chaque entreprise de devenir native de l’intelligence artificielle. Avec cette nouvelle levée de fonds, nous franchissons une nouvelle étape vers notre objectif : devenir l’entreprise européenne à la croissance la plus rapide” confie-t-il.



À propos de la levée de fonds

. Montant total : 5 millions d’euros

. Investisseurs :

Spintop Ventures — co-chef de file, fonds nordique spécialisé dans le capital-risque early stage ;

Ugly Duckling Ventures — co-chef de file, fonds danois spécialisé dans les startups early stage ;

Norrsken Evolve — fonds early stage basé en Suède ;

Jan Oberhauser — CEO et fondateur de n8n ;

Thomas Visti — ancien CEO d’Universal Robots et de Mobile Industrial Robots (MiR) ;

EIFO — Danish Export and Investment Fund, via un prêt complémentaire.