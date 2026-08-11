Pigment renforce son réseau mondial de partenaires

Pigment, la plateforme de planification et de pilotage de la performance augmentée par l’IA, annonce la poursuite du développement de son écosystème mondial de partenaires et fait évoluer son programme partenaires afin d’accompagner le développement de son réseau.Dans ce contexte, l’entreprise nomme également Katie Ecklund au poste de Global Head of Partnerships and Alliances et Liana Shuma au poste de Global Head of Technology Partnerships.



Cette évolution traduit le rôle croissant des partenaires dans la modernisation de la planification, l’adoption de l’IA et la transformation des fonctions financières et opérationnelles. « Alors que les entreprises repensent leur manière de planifier et de prendre des décisions avec l’IA, elles ont besoin de conseillers de confiance disposant d’une expertise métier approfondie et de solides capacités de déploiement pour les aider à conduire des transformations concrètes et durables dans toute leur organisation », déclare Katie Ecklund, Global Head of Partnerships and Alliances chez Pigment. « En développant notre écosystème de cabinets de conseil, de spécialistes sectoriels et de partenaires technologiques, nous pouvons aider davantage de clients à moderniser leur planification, à adopter efficacement l’IA et à l’appliquer aux décisions les plus importantes. »



Pigment fait évoluer son programme mondial



Pigment lance le Pigment Partner Network, une nouvelle version de son programme mondial. Cette structure fournit aux partenaires un cadre commun pour développer leur expertise, présenter leurs compétences et structurer leurs activités avec Pigment. Le programme propose plusieurs niveaux de ressources et d’accompagnement, comprenant notamment des formations aux produits et un soutien aux actions commerciales. Les partenaires pourront ainsi approfondir leur maîtrise de la plateforme.



Un écosystème mondial en croissance de près de 30 %



L’écosystème mondial de partenaires de Pigment a progressé de près de 30 % au cours des douze derniers mois. L’entreprise s’est concentrée sur l’intégration de partenaires disposant d’expertises différenciées, de relations établies avec leurs clients et de compétences adaptées à des cas d’usage spécifiques. Le réseau rassemble des cabinets internationaux de conseil et d’accompagnement, des spécialistes régionaux et des partenaires technologiques, parmi lesquels Deloitte, EY, RSM, Grant Thornton, Clearsulting, SBI et Viridian. Il réunit différentes expertises sectorielles, régionales et techniques.



Pigment développe également son écosystème technologique en renforçant son partenariat avec Google et sa présence sur les marketplaces cloud. L’entreprise étend en parallèle ses partenariats avec des éditeurs de logiciels indépendants et ses intégrations avec d’autres solutions. Pigment a récemment obtenu le statut Select Partner du Snowflake AI Data Cloud Products Partner Program. Ce statut doit permettre aux deux entreprises d’approfondir leur coordination technique et commerciale.



Les partenaires interviennent dans le déploiement de Pigment, l’extension de ses usages au sein des organisations et l’intégration de l’IA aux processus de planification et de prise de décision. Près de 90 % des déploiements clients de Pigment sont désormais pilotés par des partenaires. Ces derniers sont également formés à la méthode de déploiement assistée par l’IA de Pigment et une certification AI Implementation leur est également proposée.



Deux nominations pour piloter le réseau



Pour piloter la prochaine étape de cette stratégie, Pigment nomme Katie Ecklund au poste de Global Head of Partnerships and Alliances et Liana Shuma au poste de Global Head of Technology Partnerships.



Katie Ecklund rejoint Pigment après avoir passé près de dix ans chez Snowflake, où elle a contribué au développement de l’écosystème de partenaires. Chez Pigment, elle pilotera la stratégie mondiale de partenariats. Elle sera notamment chargée d’élargir le réseau, de constituer une équipe consacrée aux éditeurs de logiciels indépendants, de développer les activités menées avec les partenaires et de renforcer les programmes commerciaux conjoints. Elle aidera également les partenaires à structurer et à développer leurs activités autour de Pigment.



Liana Shuma rejoint l’équipe de Katie Ecklund après avoir travaillé près de huit ans chez Snowflake. Elle y a participé au développement de partenariats technologiques ainsi que des écosystèmes d’éditeurs de logiciels indépendants et de partenaires data. Chez Pigment, elle pilotera le développement des partenariats cloud et technologiques, alors que les clients relient davantage leur planification à leurs données et à leur environnement technologique.