Salesforce et Anthropic annoncent Claudeforce : l’alliance de Claude et de Salesforce pour une nouvelle génération d’IA d’entreprise

Salesforce et Anthropic annoncent Claudeforce, un partenariat stratégique élargi qui associe l'intelligence et le raisonnement de Claude au socle d'entreprise fiable de Salesforce, rendant ainsi ses données, ses workflows, ses règles métier, ses actions et sa gouvernance accessibles de manière sécurisée pour déployer des expériences agentiques partout où le travail s'effectue.



Le partenariat Claudeforce se concrétise dès son lancement par Salesforce dans Claude, un Plugin doté de 37 compétences commerciales prédéfinies qui permettent aux commerciaux et aux agents de raisonner à partir du contexte de revenus en temps réel, d'automatiser les mises à jour du pipeline et d'entreprendre des actions gouvernées directement depuis Claude — avec la puissance de Salesforce là où les commerciaux travaillent. Les deux entreprises prévoient d'introduire de nouvelles intégrations entre Claude, Salesforce et Slack, chacune élargissant son usage des technologies de l'autre.



Salesforce dans Claude s'appuie sur AIforce, le socle d'entreprise fiable de Salesforce qui met à disposition de tout agent l'ensemble des données et workflows métier via des serveurs MCP, des API et des outils en ligne de commande, sans intégrations complexes ni coûteuses. Salesforce dans Claude marque une nouvelle ère pour l'IA en entreprise. Pendant des décennies, les logiciels d'entreprise ont exigé des utilisateurs qu'ils naviguent manuellement dans une interface statique pour accomplir leur travail. Désormais, les agents peuvent accéder directement aux données, aux workflows et aux règles métier : le logiciel devient ainsi un système qui alimente toutes les interfaces.



« Nous associons le meilleur de Claude au meilleur de Salesforce : l'IA n°1 mondiale et le CRM n°1 mondial. Aujourd'hui, nous lançons Claudeforce qui s'exécute directement au-dessus de Salesforce grâce à notre nouveau socle d'interface AIforce, Headless 360, Data 360, Tableau et Slack. Ici, l'interface, c'est l'IA — ce qui permet de créer des applications personnalisées à la volée et de répondre à n'importe quelle question d'entreprise. L'intelligence probabiliste seule ne fait pas tourner une entreprise et les systèmes déterministes ne raisonnent pas. En associant l'extraordinaire capacité de raisonnement de Claude aux données, workflows et à la gouvernance fiables sur lesquels repose toute entreprise, nous proposons une interface dynamique qui pense, raisonne et agit. C'est ainsi que fonctionnera désormais toute entreprise. » — Marc Benioff, Président du conseil d'administration et Directeur général, Salesforce



« Nous pensons que l'intelligence de pointe doit être sûre, fiable et profondément performante, ce qui explique pourquoi les plus grandes entreprises du monde font confiance à Claude pour leurs missions les plus importantes. Salesforce dans Claude fait entrer cette même intelligence de pointe au cœur des systèmes où se déroule une grande partie de l'activité commerciale mondiale. Grâce à ce partenariat, les entreprises peuvent orienter Claude vers les informations clients et le contexte métier qu'elles constituent dans Salesforce depuis des décennies, et s'en servir pour véritablement piloter et développer leur activité. » — Dario Amodei, Directeur général et cofondateur, Anthropic



Un partenariat unique, alliant IA et données de confiance



Le partenariat Claudeforce réunit le meilleur des deux mondes : Claude apporte l'intelligence et le jugement, raisonnant, s'adaptant et décidant en temps réel. Salesforce fournit les données, les règles et les workflows fiables qui transforment ce jugement en actions concrètes, conformes aux exigences de l’entreprise.



Le partenariat comprend :



1. Salesforce dans Claude

Le partenariat Claudeforce se concrétise dès son lancement par Salesforce dans Claude, un Plugin qui comprend l'ensemble du cycle de revenus des commerciaux et agit en conséquence, leur offrant en quelque sorte un Directeur des revenus (CRO) IA — avec 37 compétences commerciales prédéfinies, dont la préparation de rendez-vous, l'évaluation de la santé des deals et la revue de pipeline.

Ces compétences ont été conçues conjointement par Salesforce et Anthropic, et spécifiquement pensées pour exploiter le raisonnement de Claude, son utilisation agentique d'outils et son interface générative — non pas de simples prompts CRM génériques enveloppant une API, mais de véritables capacités qui étendent ce que Claude peut faire. Cela comprend une expérience d'onboarding qui analyse le contexte d'entreprise du commercial — Salesforce, Slack et tout connecteur présent dans Claude — pour mettre en place un tableau de bord personnalisé avec ses comptes, son pipeline et ses données en temps réel, présentés dans des vues interactives générées par Claude.

Aucune entreprise ne gère ses ventes exactement de la même façon : Salesforce dans Claude fait donc transiter les actions par Salesforce afin de garantir l'application constante des règles métier lors de toute action. La mise en place est simple : un administrateur connecte Salesforce dans Claude une seule fois, l'authentification et les permissions étant gérées de façon centralisée et chaque commercial de l'équipe y a accès dès le premier jour — sans configuration individuelle, sans nouveau modèle de permissions à construire, sans audit compte par compte.



2. Claude dans Salesforce

Claude combine un raisonnement multi-étapes et l'exécution de tâches complexes avec l'approche rigoureuse d'Anthropic en matière de sécurité et d'interprétabilité. Claude est disponible dans Agentforce — servant de modèle de raisonnement pour l'Atlas Reasoning Engine, alimentant par défaut Agentforce Vibes et Agentforce Coworker, et disponible dans Agent Builder.

Via Amazon Bedrock, Claude est accessible au sein du Salesforce Trust Boundary, permettant aux clients, y compris ceux évoluant dans des secteurs réglementés, de déployer une IA spécifique à leur domaine tout en assurant la sécurité de leurs données et de leurs charges de travail IA.



3. Slack : là où humains et agents travaillent ensemble

Slack, le système d'exploitation du travail multiplayer, réunit humains et agents dans le flux de travail. En intégrant Claude directement dans Slack — l'espace de travail central où les équipes collaborent déjà — Salesforce comble l'écart entre les échanges d'équipe et l'action d'entreprise autonome.

Grâce à ce partenariat élargi, Claude devient le modèle par défaut de Slack et constitue la colonne vertébrale de l’expérience Slack en apportant son intelligence à chaque niveau : il alimente Slackbot par défaut pour décupler la productivité individuelle, renforce la prise de décision collective via Claude Tag et accélère le codage collaboratif en tant que partenaire fondateur de Slack Code. Plutôt que de jongler entre outils disparates, les équipes peuvent désormais raisonner sur des décisions complexes aux côtés de Claude dans Slack et exécuter instantanément, dans Salesforce, des actions gouvernées à forte valeur ajoutée — sans jamais quitter leur flux de travail.



4. Un partenariat fondé sur une adoption réciproque

Salesforce et Anthropic sont également clientes l’une de l’autre. Cette adoption réciproque permet à chacune des deux entreprises d’être à la fois cliente et partenaire dans le développement de l’architecture hybride qu’elles mettent conjointement sur le marché.

Salesforce est le CRM privilégié d'Anthropic et relie communication, workflows et agents via Slack, sa plateforme de travail multijoueur privilégiée pour ses équipes internes. Salesforce Shield, Backup et Sandboxes soutiennent la sécurité, la résilience et le développement. Sur cette base, de nouvelles capacités — expériences headless, données connectées et automatisation — viendront renforcer le passage à l'échelle de l'engagement client.

Claude est le modèle d'IA qui alimente Slackbot pour les clients et collaborateurs de Salesforce. En interne, Slackbot a transformé la façon de travailler des employés de Salesforce, générant 8,1 millions d'heures de gains de productivité en rythme annualisé, soit plus du double d'un trimestre à l'autre. Claude est le modèle par défaut de Slack AI, Slackbot, Salesforce dans Claude, Headless 360, Agentforce Coworker, et de Claude Code au sein de l'organisation d'ingénierie de Salesforce. Salesforce mettra Claude Code et Claude Enterprise à la disposition de l'ensemble de ses développeurs et collaborateurs, comme assistant IA et outils de productivité privilégiés de l'entreprise, et Claude devient le premier fournisseur de LLM pleinement intégré au sein du Salesforce Trust Boundary.



Disponibilité



Salesforce dans Claude est disponible dès maintenant pour une sélection de clients pilotes, avec un lancement en bêta ouverte prévu en septembre 2026. De nouvelles compétences prédéfinies seront progressivement déployées à partir de fin 2026.