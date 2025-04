Vietnam Airlines et Amadeus s'associent pour renforcer leurs capacités numériques et technologiques

Dans le cadre de cet accord, les deux parties ont signé un protocole d'accord (MoU) dans lequel elles s'engagent à intégrer l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation robotisée des processus (RPA) pour développer des solutions technologiques innovantes de nouvelle génération, visant à optimiser l'efficacité opérationnelle.



L'une des initiatives principales de ce partenariat réside dans le déploiement d'un système de tarification dynamique innovant, reposant sur l'intelligence artificielle. Cette solution optimise en temps réel les prix, en prenant en compte une multitude de facteurs, tels que la demande, les conditions du marché, les préférences des consommateurs, les tarifs pratiqués par la concurrence et les tendances historiques. Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, le système s'adapte continuellement et affine sa précision, permettant ainsi non seulement d'optimiser la gestion des revenus, mais aussi d'améliorer la satisfaction client.



Grâce à l'intelligence artificielle, Vietnam Airlines pourra anticiper plus précisément la demande et ajuster ses services en fonction des attentes des passagers. Cela inclut la proposition de promotions personnalisées, des communications ciblées, ainsi que des services sur mesure basés sur l'historique de voyage, les préférences et le comportement des clients. Cette approche permettra non seulement d'améliorer l'expérience des voyageurs, mais aussi d'optimiser l'occupation des sièges et de réduire les inefficacités opérationnelles. Par ailleurs, le partenariat inclut des initiatives conjointes pour renforcer l'exploitation par Vietnam Airlines des solutions logicielles existantes d'Amadeus, afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de la compagnie aérienne.



Cette annonce s'appuie sur le succès de la mise en œuvre du système de services passagers (PSS) Amadeus Altéa en 2024, qui a permis à Vietnam Airlines d'optimiser ses opérations clés, telles que la gestion des stocks, la billetterie, les réservations et les services numériques.



Ce partenariat met en lumière le rôle de Vietnam Airlines en tant que pionnier de la transformation numérique de l’industrie aéronautique vietnamienne. Il illustre également l’engagement de la compagnie à promouvoir la coopération internationale et à adopter les technologies de pointe, dans le cadre de sa mission en tant que transporteur national, à l’aube d’une nouvelle ère de croissance.



En tant que compagnie aérienne nationale du Vietnam et leader régional du transport aérien, Vietnam Airlines s'engage activement à développer sa flotte, à étendre son réseau et à améliorer constamment la qualité de ses services. La compagnie est régulièrement saluée par ses passagers pour l'excellence de son service, sa ponctualité, le professionnalisme et le dévouement de son personnel de cabine, ainsi que pour l'authenticité de l'hospitalité vietnamienne. Dans sa quête d'excellence, Vietnam Airlines accélère l'intégration des technologies les plus avancées dans l'ensemble de ses opérations, avec pour objectif de devenir une compagnie aérienne entièrement numérique d'ici 2025. Le partenariat stratégique avec Amadeus joue un rôle central dans cette transformation numérique.