White Ops étend son partenariat avec Snowflake et lance la protection contre la fraude sur les données de sa Data Marketplace

White Ops, le leader mondial de la protection collective contre les attaques sophistiquées de robots et la fraude, a annoncé aujourd'hui qu'il allait déployer l’ensemble de ses produits sur la Data Marketplace de Snowflake, offrant aux professionnels un parcours clients avec un accès immédiat et évolutif à des informations détaillées pour visualiser et stopper le trafic et l'engagement frauduleux à travers la publicité, le marketing et les applications Web de la plate-forme de Snowflake.



Snowflake fournit une plate-forme unique et intégrée pour aider les clients à analyser des sources de données disparates dans le cloud pour une prise de décision plus rapide et plus rentable. Le partenariat entre White Ops et Snowflake signifie que les clients pourront tirer parti du service de détection des bots de White Ops de manière transparente et efficace, en plus des données supplémentaires déjà hébergées sur la plateforme. Cette disponibilité offrira aux clients un accès immédiat et sécurisé aux données pour l'évaluation et l'opérationnalisation, éliminant ainsi le besoin de recourir au processus d'extraction, de transformation et de chargement (ETL).



La plate-forme Snowflake sépare le calcul des données du stockage, ce qui permet aux utilisateurs de faire évoluer rapidement et facilement leurs ressources pour des utilisateurs simultanés presque illimités. La plateforme offre un accès contrôlé à tous les contenus des trois principaux fournisseurs de cloud computing et sert d'environnement intégré où les clients peuvent créer des applications de données de manière efficace en termes de coûts et de temps. La Data Marketplace de Snowflake compte plus de 100 fournisseurs de données dans le monde entier, dans de nombreux secteurs, notamment la santé, la technologie et la finance.



"La mission de Kargo est de mettre en place le marché publicitaire le plus propre et le plus transparent possible pour s'assurer que les publicités sont diffusées au moment et à l'endroit voulus. Notre partenariat avec White Ops est un élément clé pour garantir que nos annonceurs bénéficient d'engagements uniquement humains", a déclaré Sarah Galinat, directrice principale des partenariats avec les éditeurs chez Kargo, un client commun de Snowflake et White Ops. "Maintenant, avec la possibilité d'agréger toutes nos sources de données, y compris celle de White Ops avec Snowflake, il n'aurait pas été plus rapide ni plus facile de mettre en œuvre des analyses complètes pour renforcer Kargo dans sa lutte contre la fraude publicitaire".



"Depuis que nous sommes devenus le deuxième client de Snowflake en 2014, nous avons réalisé qu'ils avaient changé le paradigme de la data. Elle correspondait parfaitement à nos besoins et nous a aidés à faire évoluer notre entreprise vers un niveau où nous vérifions désormais l'humanité de plus de 10 000 milliards d'interactions par semaine, protégeant ainsi le commerce numérique partout dans le monde contre les attaques de robots sophistiqués et la fraude", a déclaré Tamer Hassan, cofondateur et PDG de White Ops. "Le fait que les données de nos clients soient facilement accessibles via la Data Market Place de Snowflake accélère notre mission, qui est de perturber l'économie de la cybercriminalité pour le bénéfice de tous".



"De nombreux clients de Snowflake construisent et transforment leur entreprise sur la base de données provenant de leurs canaux numériques", a déclaré Bill Stratton, directeur de la division médias et publicité de Snowflake. "Snowflake fournit une plate-forme sécurisée pour l'accès, le partage et l'analyse de données provenant de sources multiples. Désormais, les clients peuvent également exploiter les ensembles de données de protection contre la fraude des opérations blanches de Snowflake Data Marketplace pour les aider à protéger leurs données d'expérience numérique contre les attaques sophistiquées des robots et les interactions frauduleuses".



Tous les produits de White Ops sont disponibles sur la Data Marketplace de Snowflake, et peuvent être consultés ici :



Advertising Integrity

Application Integrity

Marketing Integrity



Les clients actuels et nouveaux de White Ops établis par le biais du marché Snowflake peuvent immédiatement demander l'accès aux données de White Ops en se connectant à leur interface utilisateur Snowflake en tant qu'administrateur de compte. Pour l'instant, White Ops ne facture pas de frais supplémentaires à leurs clients pour l'accès à leurs données sur la Data Marketplace de Snowflake. Les tarifs standard du service Snowflake s'appliquent.