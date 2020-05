YZR, une solution tactique pour normaliser un premier référentiel de données

Point extrêmement positif, YZR répond à un problème clair, identifié, mesurable, et qui correspond à une véritable douleur dans la plupart des entreprises : disposer de référentiels de données transverses. Il y répond de manière tactique, et apporte une solution qui peut se mettre en place rapidement, à un coût raisonnable.



Mais il ne résout pas le problème de fond, le manque d’effort des entreprises pour normaliser leurs données. YZR propose un traducteur… c’est très utile. Vous pouvez sans doute aller au Japon, utiliser ces petites machines de traduction qui vous permettront de vous faire comprendre dans la rue. Mais si vous souhaitez vivre là-bas, cela ne remplacera pas le fait d’apprendre la langue ! Certes les 238 caisses de Desjardins peuvent maintenant envoyer leurs données au travers de YZR et le siège peut disposer d’une vision unique. Mais le problème reste entier : l’absence de normalisation des référentiels. Si l’un des référentiels change en entrée, ou si une nouvelle codification apparait, il faudra adapter le traducteur ; et en réunion, chacun continue de parler sa propre langue.



Du point de vue plus stratégique, YZR ne souhaitant pas multiplier les fonctions et devenir une plate-forme, il devrait intéresser rapidement d’autres acteurs. Des clients tout d’abord. Veepee (Vente Privée) a, par exemple, fin 2019, racheté la startup Scalia, spécialisée dans l’harmonisation des données produits des catalogues fournisseurs ; ou encore Daco, spécialisée dans l’analyse concurrentielle. Début 2019, McDonald’s avait de son côté investi 300 millions de dollars dans le rachat de Dynamic Yield.

La solution YZR pourrait aussi intéresser les éditeurs d’ETL qui sont devenus des plates-formes, Talend, Informatica, et même certains éditeurs de solutions métiers comme SAP ou Salesforce.

Le futur est donc ouvert pour YZR qui, à court terme, aide ses clients à mettre en place une solution – en espérant qu’ils profitent du temps gagné pour développer de véritables bonnes pratiques de gouvernance des données – et, à long terme, devrait rejoindre une solution plus complète.