Zadig & Voltaire choisit la technologie Aptos pour optimiser sa planification Retail à travers 30 pays

Aptos, Inc., l’un des acteurs majeurs sur le marché des solutions technologiques pour le Retail, est fier d'annoncer que la très renommée marque de mode Zadig & Voltaire a choisi Aptos Planning pour gérer ses sessions d'achat, ainsi que la mise en place de ses produits et le réapprovisionnement de tous ses magasins.



« Nous avons choisi Aptos car leur solution répond parfaitement à nos besoins en matière de planification », déclare Cécile Bonin, Acheteuse Europe chez Zadig & Voltaire. « Nous travaillons dans un secteur extrêmement dynamique et nous avions besoin d’une mise en œuvre très rapide. Lors de la sélection du logiciel nous avons estimé que la base existante de clients satisfaits ainsi que l’expertise projet et la méthodologie de déploiement AgileFit constituaient un vrai différenciateur par rapport à la concurrence et l’une des meilleures garanties pour nous. »



Fondé en 1997 par Thierry Gillier, Zadig & Voltaire connaît un succès incontestable dans le secteur du prêt-à-porter haut de gamme. Des tissus luxueux tels que le cachemire, la soie et le cuir sont la signature de la marque. Zadig & Voltaire a pour ambition d'incarner un nouveau luxe en donnant à des basiques de la mode une touche ludique et résolument rock'n'roll : un luxe plus abordable, élégant et décontracté. La marque exploite plus de 350 magasins dans 30 pays. En plus de ses magasins, les articles Zadig & Voltaire sont disponibles sur le site internet www.zadig-et-voltaire.com et via des partenaires distributeurs dans le monde entier.



« Nous proposons un large assortiment de vêtements pour femme, homme et enfant, ainsi que des accessoires et des parfums. Aptos Planning nous aidera à gérer le processus complet de la session d'achat pour toutes nos collections et toutes nos zones géographiques », explique Cécile Bonin.



« Avant la session d’achat, Aptos Planning permettra aux équipes centrales de fixer les objectifs et les recommandations en fonction du budget et des projections Open to Buy. Les merchandiseurs qui visitent nos showrooms parisiens pour avoir un aperçu de la collection seront en mesure de sélectionner les meilleurs produits pour leurs pays compte tenu de leur connaissance du marché et des préconisations de l’entreprise. A l’issue de la session, les commandes et quantités seront validées afin de passer aux phases suivantes d’approvisionnement. »



En cours de saison, Aptos Planning permettra à Zadig & Voltaire d’optimiser l’implantation des produits en magasin (push), puis de les réapprovisionner en fonction de la demande réelle (pull). La solution aidera également les planificateurs à identifier les produits les plus ou les moins performants par emplacement, pour déclencher des mécanismes d'équilibrage en optimisant les niveaux de stock sur l'ensemble du réseau et la disponibilité en magasin.



« La possibilité d’exploiter ces nouvelles données provenant du marché nous permettra d’être mieux alignés avec nos clients tout en maximisant la puissance de nos nouvelles collections. Globalement, Aptos nous aidera à passer d’un système de planification hétérogène à une plateforme centralisée. Nous espérons que cela améliorera la transparence de nos processus, l'orchestration et la cohérence de notre offre à travers les pays », conclut Mme Bonin.



« Chez Aptos, nous sommes tous ravis de travailler avec une marque aussi talentueuse que Zadig & Voltaire, et de les accompagner dans leur vision et leur croissance », déclare Noel Goggin, PDG et Culture Leader chez Aptos. « Aptos peut aider les marques de luxe sur l’ensemble des processus clés de planification, et notamment sur la gestion des sessions d’achat, l’allocation des produits en magasin et le réapprovisionnement. »