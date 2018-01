Zeenea lance son data catalog, le nouvel outil des entreprises data-driven

Zeenea, le fruit d’une expérience terrain

Zeenea est le fruit de plus de 3 années de réflexion et de développement de deux experts du Big Data, Matthieu Blanc et Julien Buret. “Nous sommes intervenus sur plus de 12 réalisations de data lakes et de solutions facilitant la mise à disposition de ces données pour des entreprises du CAC40 mais aussi des startups” déclare J.Buret. Le développement répétitif d’outils ad hoc de management de la donnée a fait naître, ce que nous appelons aujourd’hui, un data catalog. De par le coût de mise en place et de maintenance de tels outils, notre plateforme représentait un réel manque à gagner pour les entreprises souhaitant tirer parti de la richesse des données.



Véritable self-service de la donnée

Les entreprises souhaitent démocratiser l’accès aux données, pour donner à chacun les moyens d’orienter et mesurer l’impact de ses actions. C’est dans ce sens que s’inscrit la proposition de valeur du data catalog de Zeenea. Zeenea propose donc une interface web facile d’accès et simple d’utilisation, ne nécessitant pas de compétences techniques, au-dessus des systèmes Big Data. Véritable self-service de la donnée, la solution s’impose comme étant “le data catalog des entreprises data-driven”. Elle permet, tant aux équipes IT qu’aux équipes métier, d’explorer plus facilement et plus rapidement les données de l’entreprise selon les besoins et les autorisations d’accès de chacun.



Orientée par une roadmap riche et prometteuse, Zeenea tend à devenir un réel outil de collaboration autour de la donnée. Ce data catalog offre déjà des avantages certains :

- Cartographier et identifier les données, le Data Lineage. Ce référentiel décrit les flux de données et permet d’en présenter le cycle de vie : un véritable atout pour toutes les organisations ayant des processus complexes de traitement de la donnée.

- Anonymiser les données sensibles.

- Acquérir des rapports statistiques sur l’ensemble des jeux de données.

- Gérer l’accès des données selon le niveau d’habilitation des employés.



Déjà en production chez nos clients

Les organisations se tournent aujourd’hui largement vers nous car notre expertise Big Data leur garantit la possibilité d’exploiter enfin les données de l’entreprise tout en répondant par là même à certaines contraintes réglementaires de la GDPR.