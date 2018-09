agileDSS fête ses 15 ans

“La passion, ça se partage et ça s'alimente par des relations de confiance, de transparence et qui sont gagnantes pour toutes les parties. Cet événement fût un moment privilégié pour remercier nos partenaires d'affaires et nos clients qui s'investissent avec nous dans la réussite de leurs projets. Durant ces 15 dernières années nous avons pu, par la force de nos relations avec eux, explorer des sentiers différents dans le but de se dépasser ensemble et de stimuler de vrais changements dans les organisations. Une soirée remplie d'expériences stimulantes pour tous, afin de se remémorer nos aventures des dernières années et anticiper celles à venir!” – Alexandre Langlois, Associé, agileDSS.



La volonté de se surpasser chaque jour un peu plus est imprégnée dans la culture d’agileDSS, c’est pourquoi cette année le positionnement de la compagnie a été redéfini afin d’élargir son spectre de solutions et d’être toujours plus en accord avec les besoins grandissants de ses clients. Après s’être rapidement établi comme leader du service-conseil en Big Data à Montréal, agileDSS est maintenant capable d’accompagner ses clients à devenir AI ready.

“L’arrivée de l’intelligence artificielle va considérablement transformer le marché montréalais dans les prochaines années. Notre offre “AI ready” a pour objectif d’accompagner nos clients à avoir une longueur d’avance sur ces nouvelles tendances en les aidant à mettre en place un environnement analytique (BI & Big Data) cohésif et adéquat, qui leur permettra d’aller vers l’intelligence artificielle en toute sérénité.” – Ludovic Péronet – Associé, agileDSS