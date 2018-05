delaware France dévoile son offre industrie 4.0 avec "La maintenance prédictive by Delaware"

Unique sur le marché, cette offre s’inscrit dans le cadre de la dynamique de l’industrie 4.0 et de l’IoT. Dans ce contexte, l’offre «La maintenance prédictive» s’articule autour de prestations de conseil, d’intégration, de sélection et de déploiement de capteurs, de traitement des données et de modèle prédictif.



Cette offre permet d'anticiper les problématiques de performance, d’obsolescence, voire les pannes ou dégradations des équipements. Les interventions de maintenance sont alors déclenchées automatiquement et en temps réel et permettent aux lignes de production de fonctionner sans rupture d’exploitation et dans les meilleures conditions.



Grâce à l’analyse des informations remontant des capteurs déployés sur les machines, des alertes sont envoyées au sein des ERP SAP (On Premise ou Cloud) pour déclencher des avis de maintenance, communiquer des anomalies, etc.



Il est alors possible de piloter efficacement ses opérations, de bénéficier d’un parc machine performant, d’automatiser et anticiper ses opérations de maintenance (notamment grâce à l’analyse prédictive), d’anticiper les pannes, de commander automatiquement de nouvelles pièces et de mobiliser les équipes d’intervention. Toute la chaine de maintenance est alors modernisée et rendue plus agile.



Xavier LE BRIS Responsable de l’offre Maintenance chez delaware France « Moderniser les processus de maintenance sur les équipements est un axe de compétitivité important. Nous avons conçu une offre unique qui permet de simplifier ces opérations en s’appuyant sur l’analyse de données. Pour ce faire, nous tirons parti de l’IoT et de nos solides compétences métier. L’objectif étant pour le client de réduire drastiquement ses coûts de maintenance et d’accroitre la réactivité des équipes. Combinée aux solutions SAP, « L’industrie 4.0 - La maintenance prédictive by delaware » est une réponse adaptée aux défis des industriels. »