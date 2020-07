delaware France innove et lance « BrAIn , sa nouvelle solution d’analyse vidéo

Développée par la nouvelle Cloud Factory de delaware à l’occasion des travaux menés par le lab innovationDel20, cette solution s’appuie sur des technologies innovantes(reconnaissance vidéo, intelligence artificielle, machine learning…) qui permettent d’analyser en temps réel des vidéos pour contrôler le respect du port des équipements obligatoires et la mobilité des personnes présentes dans un espace donné. BrAIn offre donc une réponse pragmatique pour de nombreux cas d’usage dans différents secteurs d’activités. Au-delà de la notion de contrôle, cette solution permet aussi d’alerter et de fournir des statistiques précises. Entièrement paramétrable pour s’adapter aux besoins métiers des utilisateurs, BrAIn est donc un réel outil de pilotage, d’alerte et de prévention des risques.



Quelques fonctionnalités clés de la solution :



· Détection de masques de protection ou autres équipements, distance de sécurité, entrée/sorties, nombre de personnes dans un espace, identification de zones à risque…



· Définition de seuils d’alertes



· Détection en temps réel, émission d’alertes, reporting & benchmarking



· Alertes et notifications : sonores, lumineuses, push, information via un bot, email, SMS, appel vocal…



Baptiste Duriez, Responsable de l’offre Innovation & Partner chez delaware France : « BrAIn démontre notre capacité à innover en continu pour offrir à nos clients des outils pratiques et pensés pour répondre à des attentes opérationnelles. Parmi les nombreux cas d’usage que nous pouvons évoquer, BrAIn est par exemple un excellent moyen pour permettre aux équipes de retourner sur leur lieu de travail et d’accueillir leurs clients en toute sécurité. Ce sujet est, en effet, un réel challenge pour les professionnels suite à la crise sanitaire du Covid-19. Bien entendu, au-delà de la simple conception de la solution, les équipes de delaware France accompagnent de bout en bout les utilisateurs de BrAIn dans la mise en place de la solution . »