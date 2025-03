fifty-five intègre Snowflake AI Data Cloud dans les projets de ses clients

fifty-five, cabinet de conseil international spécialiste de la data, annonce aujourd’hui sa collaboration avec Snowflake, l’entreprise d’AI Data Cloud. Cette intégration va permettre à fifty-five de renforcer ses expertises data en proposant à ses clients une plateforme centralisée et optimisée qui exploite toute la puissance du cloud, permet un partage sécurisé des données, libère tout le potentiel de leurs data et maximise l’impact de leurs stratégies marketing.



« La data plateforme idéale pour de nombreux annonceurs doit allier flexibilité, forte intégration et simplicité de mise en œuvre. L’AI Data Cloud de Snowflake se distingue comme une solution particulièrement pertinente, capable d'abstraire les complexités architecturales tout en offrant une intégration fluide avec les plateformes de marketing digital. C’est un accélérateur précieux pour optimiser les opérations marketing. », déclare Jean-François Wassong, co-CEO et CTIO chez fifty-five.



L’intégration de l’AI Data Cloud de Snowflake permet à fifty-five de mobiliser les données du monde entier et de les transformer en leviers stratégiques pour les organisations. Grâce à cette collaboration, fifty-five va pouvoir proposer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins variés de ses clients, tels que :



Mesurer leurs performances marketing grâce à un suivi cross-canal unifié, une attribution multi-touch, une analyse globale du parcours client et une évaluation plus précise du ROI des campagnes via des tableaux de bord en temps réel ;

Déployer une Customer Data Platform (CDP) pour unifier les profils clients, segmenter les audiences, activer des campagnes omnicanales et prédire le churn avec plus de précision ;

Automatiser et personnaliser leurs campagnes en exploitant des pipelines Data Science et Machine Learning intégrant des modèles prédictifs avancés, comme le Marketing Mix Modeling (MMM) ;

Collaborer en toute sécurité avec leurs partenaires grâce à des Data Clean Rooms.



« Nous sommes ravis de soutenir fifty-five dans sa mission d’aider les marques à optimiser leur potentiel marketing grâce à leurs données. Cette collaboration reflète notre engagement commun à offrir des solutions de données innovantes et performantes. Avec notre AI Data Cloud, fifty-five peut proposer à ses clients une infrastructure facile, connectée et fiable, combinant rapidité, évolutivité et simplicité pour une gestion et une analyse plus efficace de leurs données. », précise David Fisher, Industry Principal Media, Entertainment and Advertising chez Snowflake.



Avec l'intégration de Snowflake, fifty-five renforce ainsi son positionnement de partenaire stratégique en data marketing en permettant aux entreprises d’optimiser la valeur de leurs données.