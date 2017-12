smartcockpit poursuit son développement avec des solutions axées sur la sécurité de l’information : « smartcockpit for information security »

smartcockpit, solution de gouvernance digitale, complète son panel d’offres en proposant des solutions de gestion de la conformité et des risques de sécurité de l’information. Avec une digitalisation croissante et des données de plus en plus nombreuses, les risques informatiques (perte/vol de données, de confidentialité…) sont devenus une des préoccupations majeures des dirigeants et responsables informatiques. En parallèle, législations et réglementations locales/internationales se multiplient et se durcissent (par exemple : entrée en vigueur du nouveau règlement européen RGPD en mai 2018). Face à cette situation, les risk managers et dirigeants doivent pouvoir démontrer la fiabilité de leur processus de gestion et assurer la sécurité et la confidentialité de l’information. C’est dans ce cadre que smartcockpit propose « smartcockpit for information security », une solution agile et personnalisable répondant à cette problématique. Evaluation du niveau de maturité du système d’information, définition et suivi des actions à entreprendre, gestion des risques et de leurs contrôles ainsi que des audits et de la conformité, tout en incluant la problématique de la protection des données (data privacy) … smartcockpit offre une vision globale et transverse de la situation, dans un environnement unique, pour une lecture de la santé de l’organisation sous tous ses aspects. Via cette approche par différentes perspectives des questions liées à la sécurité de l’information, smartcockpit facilite le suivi des processus internes et leur amélioration continue mais aussi une meilleure définition des responsabilités des parties prenantes. Toujours prêt à répondre aux besoins uniques de chaque client, l’offre « smartcockpit for information security » comprend des cockpits préformatés (ISO 27000, NIST, AICPA, RGPD...) ou sur mesure.