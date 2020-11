smartcockpit annonce la version 5 de son logiciel de gouvernance digitale

smartcockpit est fier d’annoncer la version cinq (V5) de sa solution de gouvernance digitale. Risques, qualité, conformité, performance… smartcockpit continue de s’améliorer tant au niveau des fonctionnalités que de son ergonomie afin de toujours mieux répondre aux besoins des entreprises. Une vision à 360° de la santé de l'organisation combinée à un suivi efficace des actions pour un management éclairé.



Avec cette nouvelle version, vous serez en mesure de faciliter votre gouvernance, d’avoir un aperçu rapide de la santé de vos différentes activités et / ou entités, d’afficher des informations clés en utilisant plus d’options graphiques et de visualisation ainsi que de vous connecter en toute fluidité grâce à l’authentification tierce et bien plus.



Voici les principales nouveautés de la version 5.0 de smartcockpit:



Carte de chaleur (Heatmap)

Vous pouvez désormais afficher plusieurs informations dans une seule carte de chaleur qui vous montre en un coup d’œil le statut de votre organisation à travers les départements ou entités via différents KPI et KRI. Explorez les détails en un simple clic



Gestion du cycle de vie smartItems

Vous pouvez désormais gérer le cycle de vie de vos smartItems. Vous pouvez les créer sous forme de brouillon, puis les promouvoir en «production» et enfin une fois ceux-ci devenus obsolètes, les définir comme archive.



Plugins MS Office pour Word, Excel et Powerpoint

Utilisez vos outils bureautiques préférés pour intégrer les informations de smartcockpit. Donnez toute liberté à votre imagination pour présenter et extraire des données pour divers usages, comme un rapport standard dans Word ou une présentation dynamique dans PowerPoint.

Vous pouvez créer des modèles de rapport personnalisés qui afficheront votre choix de smartItems ou le résultat d’un filtre:

Vous pouvez concevoir une présentation dynamique qui intègre des informations provenant de smartcockpit

Et bien sûr, utilisez également Excel pour extraire des informations tabulaires et créer des rapports à plusieurs niveaux.



Sécurité

La sécurité est un sujet important et nous nous engageons à faciliter l’utilisation pour notre communauté d’utilisateurs tout en la protégeant des personnes extérieures. Pour faciliter la gestion des utilisateurs, nous avons maintenant intégré OpenID et ajouté la capacité de gérer les groupes d’utilisateurs dans smartcockpit.



La santé 360° de l’organisation

En reliant plusieurs cockpits, chacun se concentrant sur un angle différent, vous pouvez construire une vue à 360 ° entièrement intégrée de la santé de votre organisation. Par exemple, l’équipe des risques se concentre sur les risques dans toute l’organisation, tandis que la division 1 se concentre sur la performance, la qualité, les risques et la conformité concernant leurs activités.



Chez smartcockpit nous nous engageons à satisfaire nos clients en leur apportant une solution innovante en constante évolution.