La V 4.0 de smartcockpit est là, venez la découvrir

Mise en page, graphiques et intégrations de visualisations tierces

La version 4.0 voit s’ajouter des mises en page plus structurées et intuitives qui ont été enrichies avec de nouveaux graphiques (cf. ci-dessous) et qui viennent compléter les présentations et les formats existants.



L’intégration de visualisations tierces d’outils tels que Tableau, PowerBi et de nombreux autres simplifie le passage d’une application à une autre et permet de mettre en œuvre une véritable solution de gouvernance digitale.