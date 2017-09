fifty-five renforce son partenariat avec DoubleClick et Google Analytics 360

fifty-five peut désormais offrir les solutions DoubleClick à ses clients français

La suite DoubleClick est un ensemble de solutions de technologies publicitaires destinées aux annonceurs et/ou agences, ayant vocation à optimiser l’ensemble de la chaîne de valeur de l’achat média digital, de la conception des créations à la mesure de l’efficacité des campagnes, en passant la diffusion. En tant que partenaire certifié, fifty-five sera en mesure d’accompagner ses clients à travers des prestations de services sur l’ensemble des outils de la suite - DoubleClick Campaign Manager, DoubleClick Bid Manager, DoubleClick Search, Doubleclick Rich Media.



« Les équipes de fifty-five ont démontré une réelle expertise sur l’ensemble de la suite DoubleClick, et nous avons confiance en la qualité de leur accompagnement auprès des marques. » déclare Yann Damongeot, Head of DoubleClick France chez Google.



L’expertise de fifty-five sur la suite DoubleClick est désormais certifiée en Europe et en Asie

Après les bureaux de Paris et de Londres, c’est au tour des antennes asiatiques de fifty-five de passer la certification DoubleClick Data & Measurement avec succès. Celle-ci atteste de l’expertise des équipes basées à Hong Kong et Shanghai sur la suite DoubleClick, et de leur capacité à accompagner les entreprises sur les services associés à DoubleClick : stratégie data, audit, réconciliation de données et attribution, ou encore mesure et visualisation de la performance. fifty-five pourra ainsi tirer profit de la puissance des technologies publicitaires DoubleClick pour le compte de ses clients internationaux, tout en prenant en compte les spécificités de l’écosystème chinois : présence forte des acteurs locaux, Great Firewall, loi sur la cybersécurité…



Enfin, fifty-five fait partie des premières sociétés certifiées sur Attribution 360 (beta), le nouvel outil de la suite Google Analytics 360

Alors que le débat sur la transparence de la publicité digitale fait rage au point de pousser certains annonceurs à remettre en cause la légitimité des investissements en programmatique, les problématiques d’attribution sont au cœur des préoccupations des directions marketing.



L’annonce du lancement de Google Attribution, lors de la conférence Google Marketing Next en mai dernier, tombait donc à point nommé (voir le compte-rendu de fifty-five). En effet, l’outil, qui fait partie de la suite Google Analytics 360, pourrait bouleverser le paysage actuel de l’attribution tant la promesse est séduisante : mise en place sans délai grâce à l’intégration native avec Google Analytics et DoubleClick, tracking cross-device pour retracer les parcours client qui sont fragmentés à travers différents appareils connectés, mesure de l’impact de la télévision et de la radio sur le digital...



Dans la foulée de cette annonce, Google lance un programme de certification sur la beta de l’outil, et y associe fifty-five. Cette certification permettra à la data company de donner accès à Google Attribution 360 beta à ses clients en France, et renforce ainsi sa position de pionnier du marché français du data marketing.



Jean Neltner, co-fondateur et Managing Partner en charge des partenariats, fifty-five



id:image002.gif@01D33222.252DED00

« Sur un marché qui évolue très vite, nous avons à cœur de rester à la pointe pour offrir ce qu’il y a de meilleur à nos clients en termes de technologies publicitaires et marketing : les suites Google Analytics 360 et DoubleClick en font partie ! Ces deux suites, nouvellement restructurées, se sont rapidement imposées comme des références du marché “adtech” et “martech”. Nous sommes donc fiers d’être un partenaire de longue date de Google et d’aller encore plus loin dans cette collaboration aujourd’hui. »



Mike Bettan, Head of Media Expertise & Innovation France, fifty-five



id:image003.gif@01D33222.252DED00

« L’exigence des programmes de certification de Google est unanimement reconnue sur le marché, elle atteste d’une expertise technique particulièrement poussée. Ces certifications et la force de ce partenariat avec DoubleClick récompensent nos constants efforts d’innovation, et nous sommes fiers de la confiance que Google accorde à nos équipes et au travail qu’elles fournissent. »