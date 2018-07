11 Octobre à 15h, Webinaire Board : Data Discovery, de Excel à la BI libre-service en 30mn

Andrea est l’un des consultants les plus expérimentés de BOARD, travaillant sur la solution depuis plus de 10 ans et dans plusieurs pays, il a une expertise technique pointue et un vécu riche dans le périmètre Business Intelligence et EPM/CPM, et ce en raison des projets complexes qu’il a pilotés depuis son arrivée chez BOARD.



En 2015, Andrea Masiero a eu la responsabilité d’ouvrir la filiale française pour piloter les projets de l’éditeur suisse chez ses clients français. Il est aujourd’hui responsable Senior avant-ventes chez BOARD France.