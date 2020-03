API Data Store : Le Groupe IDAIA ouvre son capital data en lançant une nouvelle plateforme API pour enrichir, contrôler et qualifier ses datas directement depuis ses outils

« Les enjeux en matière de data sont réels et le Groupe IDAIA l’a bien compris. Cette recherche constante d’innovation technologique nous permet aujourd’hui de présenter une nouvelle plateforme, l’API Data Store, et de nouveaux outils permettant à nos clients d’avoir accès à notre capital data et ainsi d’optimiser leur process en entreprise. », explique Régis Barbier, fondateur du Groupe IDAIA.



L’API, une combinaison gagnante entre la technologie et la data



En 2006, le Groupe IDAIA, lançait CLEAN Webservices, la première offre API. Au fil des années, l’entreprise, forte de son savoir-faire et de son retour d’expérience a fait évoluer son offre avec des nouvelles API, s’appuyant désormais sur le protocole REST (Representational State Transfer), dernier standard dans l’industrie. Les bénéfices sont multiples pour les utilisateurs : une rapidité accrue en termes d’intégration et de développement engendrant ainsi une baisse non négligeable des coûts techniques pour les équipes.



Les API du Groupe IDAIA se déclinent en différents cas d’usage selon les besoins d’utilisation et permettent une interaction optimale entre les différentes applications. Ce sont les données de 47 millions de profils consommateurs, plus de 300 types d’informations (adresse, mail, téléphone, score, SIRET, fonctions) et 11,8 millions d’entreprises actives qui sont accessibles aux utilisateurs des API développées par le groupe, précurseur dans le domaine tant dans les secteurs du BtoB que du BtoC.



Ici, l’offre principale du Groupe IDAIA, l’enrichissement en CRM, permet par exemple avec une simple information (ex : raison sociale ou marque) de retrouver une entreprise depuis son CRM. L’API restitue en temps réel la fiche identité complète de l’entreprise qui s’implémente directement dans les champs appropriés de la fiche CRM assurant ainsi aucune erreur de saisie et une qualité des données optimale. Le contrôle d’identité fait également partie de la nouvelle offre API du groupe qui contrôle en temps réel les profils particuliers inscrits sur des plateformes et ainsi prévenir tout type de fraude.



Ce panel exhaustif de l’offre API Data Store constitue un réel atout : on y retrouve dix API totalement paramétrables répondant à toutes les problématiques et enjeux métiers.











Une plateforme web pour être 100% autonome



La plateforme a été conçue pour que les clients puissent avoir accès à toutes les API et profiter d’une multitude de services incluant des tests gratuits. Pour se projeter sur de futurs usages, un site de démonstration avec dix exemples de cas d’utilisation est accessible pour les directions métiers. Quant aux développeurs, un environnement test (« sandbox ») avec des crédits offerts est disponible pour utiliser les API directement depuis leurs systèmes d’information (une documentation technique détaillée est en libre d’accès).