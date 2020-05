Le Groupe IDAIA s’associe à SIRDATA et augmente l’approche data-driven par une technologie de ciblage innovante

Selon une enquête de l'Observatoire Cetelem sur la consommation[1], « 57% des Français considèrent que beaucoup de choses vont changer dans leur mode de vie après le confinement ». Le contexte de pandémie a considérablement changé les habitudes de consommation, les tendances à la hausse du bio, le drive, les livraisons le montrent.



Le Groupe IDAIA associé à Sirdata nous livrent quelques portraits de consommateurs dans les secteurs qui ont vu une forte croissance de leurs audiences pendant le confinement.



Sirdata, c’est plus de 2500 catégories étudiées pour construire plus de 700 segments d'audiences affinitaires et intentionnistes. Une analyse des segments a été effectuée pré-confinement et pendant le confinement. Les croissances de certains segments reflètent bien les tendances de l’intérêt et de la consommation des Français.



Parmi les croissances à 3 chiffres, on retrouve - les segments liés à l'équipement de la maison (machines à café, robots pour la cuisine, mobilier de bureau…) et du jardin (piscine, mobilier d’extérieur…) - des segments High-Tech (smartphone, casques VR, appareil photo…) - et également ceux de la bancassurance (assurance voyage, assurance risque, banques…).



Zoomons sur le profil des Français correspondant aux intentionnistes de ce segment Maison & Jardin en forte croissance. Par le prisme de la typologie exclusive Néoprisme® développée par le Groupe IDAIA, on observe que ce sont à 46% des Français en zone péri-urbaine. Parmi ces 46%, un tiers de ces Français sont des petites familles excentrées, qui sont logées plutôt en maison individuelle, et majoritairement CSP+.



Si l’on regarde maintenant les grands thèmes d’intérêts des Parisiens, on retrouve à près de 50% « arts & loisirs », « High-Tech », « Maison & jardin », « Vêtements ». Et l’intention d’achat se retrouve majoritairement sur le segment Maison & Jardin (22%) et High-Tech (19%).



Et si désormais les marques, enrichies de cette connaissance, pouvaient adapter leur message et cibler au mieux ces audiences ?



La maîtrise de la data est devenue un enjeu majeur, par le volume certes, mais aussi et surtout par la capacité à la rendre intelligente. La valeur ajoutée de l’ensemble passe par l’association de la data et de la technologie. C’est dans cette démarche que le Groupe IDAIA collabore avec Sirdata pour proposer aux marques un ciblage affiné, le mix gagnant du ciblage intelligent et performant : un ciblage au plus proche de l’univers produit de l’annonceur, au plus proche de l’acte d’achat, au plus proche du profil de clients de l’annonceur ou Personae de la marque.



[1] Observatoire Cetelem sur la consommation https://observatoirecetelem.com/les-zooms/enquete-2-3-vecu-et-lecons-du-confinementquels-changements-se-dessinent-pour-le-jour-dapres/



Une approche data-driven augmentée par le prédictif



Sirdata a développé une technologie d'analyse, de traitement statistique et sémantique qui permet d'identifier les signaux faibles d’appétence des internautes en temps réel selon leurs données de navigation et le (les) contenu(s) consulté(s). Grâce à l'intelligence de ses systèmes, Sirdata établit des scores pour identifier le degré d'affinité avec une catégorie ou le degré de proximité avec un acte d'achat.



Le Groupe IDAIA, expert en Data-driven Marketing apporte tout son savoir-faire en combinant les scores de Sirdata avec sa base de données multi-canal de 47 millions de profils consommateurs. Le Groupe IDAIA va encore plus loin dans le ciblage en proposant aux annonceurs d’étudier leurs bases clients au travers de sa typologie géomarketing exclusive Néoprisme®, et d’y associer un ciblage « look-alike » rapproché des segments Sirdata.



Pour les annonceurs, cette proposition de valeur apporte une connaissance approfondie de leurs clients pour un ciblage prédictif, intelligent et performant de futurs clients. En tant que partenaire global, le Groupe IDAIA accompagne également les annonceurs dans le conseil et la mise en place de de dispositifs marketing ROIstes, que ce soit pour des opérations ponctuelles ou dans le cadre de parcours clients.