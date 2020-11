Maîtriser son marché et gestion des risques BtoB en période de crise Covid-19 : à défaut d’une boule de cristal, comptez sur la Data et l’IA

Fort de son expertise data, le Groupe IDAIA propose à ce titre son éclairage et son outil de surveillance quotidien sur la défaillance entreprise en France - https://www.idaia.group/fr/defaillances-entreprise/



Même si on note une augmentation des défaillances sur le 3ème trimestre, elles restent très faibles depuis le début d'année et en recul par rapport aux années précédentes. Le 3ème trimestre est généralement inférieur en nombre de défaillances versus le trimestre précédent, cela n’est pas le cas sur 2020. Plus inquiétant, le nombre de liquidations judiciaires, en T3 2019 elles représentent 2 procédures sur 3, sur T3 2020 c'est 3 entreprises sur 4.



Des disparités par région…

L'IDF représente 25% des défaillances, et près de 30% des liquidations judiciaires en France.

En T3 2019, 77% des procédures sont des liquidations, en T3 2020 c'est 84%.

En Nouvelle Aquitaine (8% des défaillances françaises), à titre de comparaison, 64% en T3 2019 (62% en Gironde), et 70% en T3 2020 (74% en Gironde).



et secteur d’activité

Même si le commerce reste très impacté, la Bretagne, le Val de Loire, et l’Occitanie restent moins marqués. Les travaux de construction spécialisés quant à eux sont en très net recul, notamment en Auverge-Rhône-Alpes. Le secteur d’activité de la restauration, suivie à la loupe depuis le début du confinement, ne voit pas de dégradation notable, ce qui n’est pas le cas du secteur de l’hébergement qui reste plus fragile.





Plan massif de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement, prêts bancaires garantis par l'Etat, le chômage partiel ou les exonérations de charges… ces dispositifs retardent les effets de la crise qui restent malheureusement à venir…



Des données marché importantes à surveiller, pour aujourd’hui et l’avenir



Avec la crise, les entreprises sont d’autant plus confrontées à un ensemble de risques qui peuvent nuire à leur propre activité, qu’elles doivent se prémunir en ayant la parfaite maîtrise de leurs marchés. Le principe du Groupe IDAIA est d’apporter aux entreprises des informations fiables et à jour pour la conduite et la maîtrise de leurs activités, d’appréhender toujours mieux leur environnement en apportant des données sur leurs partenaires, clients, fournisseurs, prospects.



Pour cela, le Groupe IDAIA collecte et structure depuis plus de 30 ans un volume conséquent de données pour ses clients, et exploite les leviers technologiques les plus innovants pour des applications clés en main qui permettent aux entreprises de se prémunir et d’évaluer le risque afin de sécuriser les interactions commerciales et financières avec leurs tiers (client, fournisseur…).



• Base de connaissance des entreprises, de leurs interlocuteurs pour vérifier l’identité de ses contacts, maintenir le lien avec ses clients, ses fournisseurs, et éviter les fraudes.

• Surveillance quotidienne de la base de données clients, fournisseurs…

• Identification du profil des entreprises en ouverture de procédure collective, et alerte en temps réel de tout événement

• Contrôle de la solvabilité avec des scores de défaillances à 12 mois, pour s’assurer de la fiabilité d’une entreprise et anticiper les risques d’impayés.



API, solutions SaaS, fichiers… des solutions techniques diverses intégrant la data et l’IA, pour réagir, faire face à la crise, et se différencier dans cette période inédite.