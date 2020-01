Le BIG DATA LAB développe un robot qui détecte automatiquement les levées de fonds

Pour le compte de ses clients et partenaires sensibles à ce type d’informations, le Groupe IDAIA, acteur global français et expert en Data-driven marketing, à travers sa cellule BIG DATA LAB, a mis à profit l’intelligence artificielle pour recenser et analyser toutes les levées de fonds réalisées en 2019 en France, quels que soient le montant de la levée de fonds, le secteur de l’entreprise, sa taille et sa position géographique. Le Groupe rend aujourd’hui public un extrait du fruit de ses recherches.



Le BIG DATA LAB, la cellule « innovation » du Groupe IDAIA entièrement dédiée aux travaux et nouvelles applications Big Data et Marketing Prédictif



Créé en 2014, « le BIG DATA LAB » a pour vocation de répondre aux besoins du marché en matière de collecte de données, d’organisation de veilles technologiques accrues et de mise en place des travaux de R&D soutenus. En exploration permanente de nouvelles techniques lui permettant de parfaire son savoir-faire et d’industrialiser les process, cette cellule est dotée d’informations stratégiques régulièrement renouvelées et de connaissances activables grâce aux données exclusives collectées et analysées sur le web, l’Open Data, ... qui enrichissent considérablement les informations historiques disponibles.



Ayant à cœur d’être précurseur dans l’usage de technologies d’avant-gardes sur son marché et avec près de 10% de son chiffre d’affaires réinvestis chaque année en R&D, le Groupe IDAIA a fait de l’innovation le leitmotiv de sa culture d’Entreprise.



Un travail de recherche pour dresser le panorama 2019 des levées de fonds en France et proposer à ses clients des données à forte valeur ajoutée



En exploitant des données fiables, collectées automatiquement à partir de plus de 300 titres et publications de presse économique nationale libres d’accès, grâce à des algorithmes, de l’intelligence artificielle et du machine learning, le BIG DATA LAB a décrypté les portraits robots des entreprises françaises ayant perçu un financement externe en 2019. Montant des tours de tables, taille des entreprises, ancienneté, position géographique, secteur d’activité dans lequel ces entreprises évoluent… sont autant de critères qu’a pu dégager ce travail de recherche mené pendant un an par le BIG DATA LAB. Afin d’assurer la fiabilité de ses informations, ces recherches ont fait l’objet d’une étude afin d’attester de leur recevabilité. A ce titre, le projet a été conjointement mené avec le CATIE, Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Électroniques, structure qui accompagne le BIG DATA LAB depuis sa création, afin de renforcer ses expertises et en acquérir de nouvelles sur toute la chaîne du Big Data.



Levées de fonds en France en 2019 : retour sur quelques notions phares issues de la recherche du Groupe IDAIA :



Les entreprises françaises ont généré 925 levées de fonds pour un montant total de 8,47 milliards d’euros.

Les entreprises les plus anciennes sur le marché suscitent moins l’intérêt des investisseurs mais les montants récoltés sont plus élevés. Par exemple, les structures de 17 ans d’existence n’ont été « que » 5 à lever un montant moyen d’environ 30 millions d’euros.

Les métiers liés au numérique représentent le secteur d’activité le plus attrayant en 2019 avec 23,78% des levées de fonds réalisées.

Les mois de janvier, mars, juin et octobre représentent à eux seuls près de 45 % des levées de fonds réalisées sur l’année 2019.

Après l’Ile-de-France (44%), ce sont les entreprises originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 11% qui ont levé le plus de fonds au cours de cette dernière année, suivie de la région PACA avec près de 8%.

5,68 milliards d’euros représente le montant total des tours de table réalisés par les startups françaises.



Grâce à ces informations qualifiées dorénavant disponibles de manière hebdomadaire, le Groupe IDAIA permet donc à ses clients et partenaires de nourrir et affiner leurs connaissances métier et ainsi mener de manière plus performante et précise leurs activités (prospections, analyses…).