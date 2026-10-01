AVEVA Day France 2026 : quand la donnée industrielle devient un levier concret de performance et de transformation

Au fil des échanges, démonstrations et retours d’expérience, une tendance s’est clairement dessinée : la valeur de l’IA et de la donnée industrielle se mesure avant tout dans leur capacité à répondre à des enjeux opérationnels concrets permettant d’améliorer la performance, de fiabiliser les actifs, d’optimiser les ressources et de faciliter la prise de décision.



De la donnée à l’action : des résultats concrets chez les industriels



Tout au long de la journée, une quinzaine d’entreprises de toutes tailles et issues de secteurs très variés ont partagé leurs retours d’expérience sur l’exploitation de leurs données industrielles. Si la diversité des domaines d'activité illustre la transversalité des défis numériques actuels, les présentations d’ITER, de Tereos et d’Axens ont plus particulièrement mis en lumière trois approches complémentaires de cette transformation.



Pour ITER, la complexité du projet impose de gérer un environnement industriel et numérique hors norme : 1 100 utilisateurs CAD, 20 To de données et 500 partenaires contribuent aux activités de conception. AVEVA accompagne ITER depuis plusieurs années dans la structuration de son environnement d’usine digitale, son intégration avec les autres outils de conception et l’adaptation de la plateforme aux besoins spécifiques du projet. Cet accompagnement s’appuie sur une relation de proximité, combinant revues techniques, ateliers de migration, démonstrations et définition de roadmap. La plateforme AVEVA est aujourd’hui critique pour les activités de conception d’ITER.



Chez Tereos, la transformation porte sur la capacité à valoriser les données industrielles pour améliorer la performance des sites. AVEVA accompagne le groupe dans la construction d’un socle commun permettant de collecter, fiabiliser, contextualiser et exploiter les données avec PI System, puis de déployer des cas d’usage réplicables. Le suivi du turbinage a ainsi permis de détecter des écarts de performance et de mettre en place un plan de retour au statut standard avec les équipes métier. L’impact économique de ce cas d’usage est estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros, avec également des bénéfices identifiés en matière de collaboration, de qualité et de maintenance.



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Pour Axens, fournisseur mondial de technologies, de produits et de services pour les procédés industriels, l’enjeu stratégique consiste à passer d’une assistance technique réactive à une approche proactive. Au cœur de cette démarche, Axens s’appuie sur AVEVA CONNECT, la plateforme d’intelligence industrielle permettant de centraliser, structurer, contextualiser et partager l’ensemble des informations industrielles au sein d’un environnement unique et sécurisé.



La plateforme offre une vision holistique des données issues de différentes sources, de différents sites et de différents types de systèmes, en permettant de les agréger, de les modéliser et de les visualiser afin de mieux comprendre les situations opérationnelles, d’identifier les signaux faibles et d’éclairer la prise de décision. Grâce aux données en temps réel collectées et au déploiement d’une IA agentique faisant office de copilote intelligent, Axens a pour objectif d’assister la prise de décision et d’accélérer les diagnostics. Les objectifs ciblés sont très concrets : réduire le temps de résolution des incidents de 30 % à 50 %, anticiper au moins un incident par semaine et par unité, et réduire les arrêts non planifiés de 10 % à 20 %.



Prendre de la hauteur sur la transformation industrielle



La journée a également été marquée par la keynote de Claudie Haigneré, astronaute, scientifique, médecin et ancienne ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles technologies. À partir de son expérience dans des environnements où innovation, excellence, maîtrise du risque et prise de décision sont essentielles, elle a apporté un éclairage sur les transformations qui redessinent les modèles industriels, et sur les enjeux autour de la donnée dans notre quotidien comme dans celui des astronautes en orbite.



Une même ambition : rendre l’intelligence industrielle opérationnelle



Au-delà des technologies présentées, l’AVEVA Day France 2026 a mis en évidence une évolution majeure : les industriels cherchent désormais à passer de la donnée disponible à la donnée réellement exploitable par les métiers pour prendre de meilleures décisions plus rapidement. Avec l’IA industrielle, les données en temps réel et les Digital Twins, l’enjeu est désormais de construire des solutions capables de s’intégrer aux opérations, de produire des résultats mesurables et de se déployer à l’échelle.