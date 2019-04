Adrien Grimbert est nommé Directeur commercial chez Viareport

Dans le cadre de sa mission, il est chargé de piloter la stratégie commerciale de l’éditeur et de la déployer à grande échelle pour accélérer sa croissance en France comme à l’international. Au-delà de ces éléments, il gère une équipe de plus de 20 collaborateurs (commerce, marketing et avant-vente) et travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe de direction pour définir les futures orientations de l’offre proposée : software et service.



Pour mener à bien sa mission, Adrien Grimbert peut s’appuyer sur une parfaite connaissance de l’entreprise qu’il a intégrée en 2008 et où il a occupé de nombreux postes complémentaires : Consultant fonctionnel, Consultant senior ou encore Consultant avant-vente. Dernièrement, il était Responsable commercial au sein de la BU Cloud de Viareport. Adrien Grimbert a donc une vision complète des domaines d’expertises de Viareport et des enjeux que doivent relever ses clients notamment en matière de consolidation et de reporting financier.



Adrien Grimbert, Directeur commercial de Viareport, explique : « À travers mes expériences passées au sein de Viareport, je pense avoir développé une très bonne connaissance du marché et des enjeux auxquels sont confrontés nos clients, ce qui m’a permis d’acquérir le recul nécessaire pour m’assurer que les offres que nous proposons continuent de répondre aux évolutions du marché. Ayant évolué au sein de différents services chez Viareport, j’ai également acquis une maîtrise complète de nos offres, une bonne connaissance des équipes, et ainsi la légitimité pour assurer la meilleure coordination possible entre les services commerce, avant-vente et marketing, mais aussi les services avec lesquels mes équipes travaillent au quotidien : le Conseil, le Centre d’assistance, la R&D, etc. »



Viareport démontre donc une nouvelle fois sa capacité à investir sur les talents qui composent ses équipes et à leur permettre d’évoluer rapidement vers des postes de management.