Alexis Hannart, PhD, Polytechnique, CNRS, McGill, est nommé Directeur Scientifique et Associé d’Axionable

Expert du conseil Intelligence Artificielle durable pour les grandes entreprises, la société française Axionable annonce la nomination d’Alexis Hannart en tant que Directeur Scientifique et Associé. Fortement investie dans la recherche appliquée en IA durable, la société basée à Paris et Montréal se dote d’un expert en la matière.



Son arrivée vient appuyer l’ambition d’Axionable de devenir un leader de l’IA à impact positif.



A la tête du laboratoire de recherche appliquée en IA durable

Sa mission au sein d’Axionable est de conduire l’ensemble des travaux de R&D en vue d’élaborer des solutions d’IA innovantes, durables et pertinentes pour les entreprises. Basé à Montréal, il dirige donc le laboratoire de la société, créé pour mener à bien cette ambition en lien étroit avec ses clients et partenaires académiques.



A la tête d’une équipe de chercheurs et ingénieurs en IA et Data, Alexis a en charge la conception de modèles d’IA capable d’apporter une réponse durable et mesurable aux problématiques business rencontrées par les entreprises des services financiers, de l’industrie, du luxe ou encore de la santé. A l’aide des meilleures pratiques du marché et des dernières innovations issues des laboratoires, ces IA doivent pouvoir se déployer à l’échelle industrielle tout en répondant aux contraintes éthiques, de transparence et de sens.



Scientifique des données dès sa formation initiale et tout au long de son parcours, Alexis possède une large expérience dans l’application innovante de son expertise à des problèmes concrets issus de divers domaines. Il a ainsi participé à la conception et la mise en œuvre de systèmes pilotés par les données visant des applications environnementales et climatiques, en gestion des risques, en finance, ou encore en intelligence économique.



Ayant occupé des postes de chercheur dans le domaine universitaire et dans le privé, il dispose d’une grande familiarité avec les enjeux propres à chacun, ainsi qu’avec ceux liés à la recherche appliquée et au transfert technologique. Ce double profil universitaire/business ainsi que la variété de ses domaines d’expertise, sont des atouts majeurs pour les missions exercées par Alexis dans son rôle de Directeur Scientifique d’Axionable.



Alexis Hannart dispose d’une solide expérience en recherche et d’une double compétence en mathématiques et science de l’environnement et du climat.



Alexis est diplômé ingénieur de l’École Polytechnique Paris, d’un master en science des données de l’ENSAE Paris et d’un doctorat en statistique environnementale de Sorbonne Université.



Dans le cadre de son positionnement exclusivement dédié à l’IA à finalité durable, Axionable prévoit le recrutement de 100 collaborateurs supplémentaires d’ici à fin 2021.