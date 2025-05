Fivetran nomme Monica Ohara au poste de Chief Marketing Officer

Fivetran, le leader du mouvement des données, annonce la nomination de Monica Ohara au poste de Chief Marketing Officer (CMO). Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du marketing, de la croissance et de la direction d'entreprises technologiques à forte croissance, Mme Ohara reportera à Taylor Brown, COO. Elle fera partie de l'équipe de direction de Fivetran, supervisant la marque, les clients, les partenaires, le marketing de terrain et produits, les relations publiques, les relations avec les analystes et les événements.



Monica Ohara apporte une vaste expérience en matière de croissance à tous les stades de développement, ayant précédemment occupé des postes de direction marketing chez Shopify, WordPress.com et HackerRank. Elle a également cofondé la startup de marketing axée sur la croissance DataScore, rachetée par Lyft, où elle a ensuite piloté l’acquisition jusqu’à l’introduction en bourse de l’entreprise. Son expertise en acquisition client, en stratégie de marque et en développement d’entreprises à forte croissance fait d’elle un atout pour accompagner la prochaine phase de croissance de Fivetran.



Taylor Brown, COO de Fivetran déclare : « Monica apporte une combinaison unique de dynamisme entrepreneurial, d'expertise marketing approfondie et de capacité avérée à faire évoluer certaines des marques technologiques les plus respectées au monde. Son expérience dans la gestion de la croissance de startups en phase de démarrage et d'entreprises internationales sera essentielle pour permettre à Fivetran de continuer à développer sa position de leader sur le marché. Nous sommes convaincus que Monica contribuera à propulser Fivetran vers un nouveau chapitre d'innovation et de croissance. »



Son recrutement fait suite à une série de nominations au sein de l'équipe de direction de Fivetran, notamment celles de Suresh Seshadri au poste de Chief Financial Officer, d'Anand Mehta au poste de Chief People Officer et de Simon Quinton au poste de General Manager pour la région EMEA. Elle fait également suite à l'acquisition de Census par Fivetran, qui ajoute à la plateforme des capacités de Reverse ETL et renforce la position de Fivetran en tant que leader dans le domaine du mouvement des données de bout en bout. L'ensemble de ces opérations témoigne de la volonté de Fivetran de se préparer à la prochaine étape de sa croissance.



« Tout au long de ma carrière, j'ai été séduite par les entreprises qui rendent accessibles des technologies complexes et qui permettent à leurs clients d'obtenir des résultats transformateurs », souligne Monica Ohara Chief Marketing Officer chez Fivetran. « La capacité de Fivetran à automatiser le mouvement des données et à permettre la prise de décision en temps réel change fondamentalement la façon dont les entreprises fonctionnent. Je suis enthousiaste à l'idée d'amplifier l'impact de Fivetran à l'échelle mondiale et d'établir des liens plus étroits avec les clients et les partenaires qui nous font confiance chaque jour. »



Avant de rejoindre Fivetran, Monica Ohara a été vice-présidente du Growth Marketing chez Shopify, Chief Marketing Officer chez WordPress.com et Chief Marketing Officer chez HackerRank. Elle a également dirigé la stratégie de croissance de SpeedDate.com avant son acquisition par Match.com/IAC. Monica Ohara est titulaire d'une licence en Arts de l'UCLA et a étudié les principes de la conception technique au Center for Talented Youth de l'université Johns Hopkins.