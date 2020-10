Alteryx annonce que Mark Anderson succédera à Dean Stoecker au poste de PDG

Alteryx, Inc. (NYSE : AYX), leader dans l'automatisation des processus analytiques (APA™), a annoncé que Mark Anderson, membre du conseil d'administration d'Alteryx, a été nommé pour succéder à Dean Stoecker, co-fondateur, président et actuel directeur général d'Alteryx, en tant que directeur général d'Alteryx, à compter d'aujourd'hui. M. Anderson est un dirigeant chevronné qui a fait ses preuves en guidant les entreprises technologiques dans leur croissance et leur expansion, notamment en tant que président de Palo Alto Networks. La société a également annoncé que M. Stoecker a été nommé président exécutif d'Alteryx et qu'il continuera d'exercer la fonction de président du conseil d'administration.



"Faire passer Alteryx d'un client et trois employés à un leader mondial sur le marché de l'analyse avec plus de 1 500 employés, plus de 6 700 clients et 18 bureaux dans le monde a été l'une de mes plus grandes réalisations. Je suis incroyablement fier et honoré d'avoir dirigé l'équipe qui a construit Alteryx au cours des 23 dernières années", a déclaré M. Stoecker.



"Lorsque j'ai décidé de prendre mes distances vis à vis des opérations quotidiennes, il était clair pour moi que Mark était le candidat idéal pour être le prochain PDG d'Alteryx, étant donné sa passion pour notre entreprise et notre catégorie nouvellement créée d'automatisation des processus analytiques, associée à son expérience dans la mise à l'échelle des organisations. Depuis qu'il a rejoint notre conseil d'administration il y a deux ans, Mark a fait ses preuves en tant que conseiller de confiance en fournissant des informations précieuses et une orientation stratégique. Je suis convaincu qu'Alteryx atteindra de nouveaux sommets sous sa direction", a poursuivi M. Stoecker.



"Je suis honoré et enthousiaste d'être le nouveau PDG d'Alteryx", a déclaré M. Anderson. "La transformation numérique s'accélère au niveau mondial et la vision du produit et le positionnement stratégique d'Alteryx s'alignent étroitement sur la convergence du marché des personnes, des processus et des données. La constitution et l'animation d'équipes performantes, en particulier au stade d'Alteryx, est ma passion professionnelle et personnelle. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Dean, le reste du conseil d'administration et l'ensemble de l'équipe d'Alteryx alors que nous nous engageons dans la prochaine phase de notre croissance".



"Au nom du conseil d'administration, nous sommes ravis d'accueillir Mark dans le rôle de PDG", a déclaré Charles Cory, administrateur indépendant principal. "Mark est un leader idéal pour Alteryx en cette période de grand potentiel pour notre société. En plus de sa connaissance d'Alteryx, Mark apporte les compétences et l'expertise qui, selon nous, nous permettront de tirer profit des énormes opportunités de marché que Dean a contribué à créer. Nous sommes convaincus que l'expérience exceptionnelle de Mark en matière de ventes et de mise sur le marché, combinée au soutien continu de Dean en tant que président exécutif, est une combinaison gagnante qui permettra d'accélérer la croissance et la création de valeur".



M. Cory a poursuivi : "Depuis la fondation d'Alteryx, Dean a non seulement construit une entreprise mondiale qui se distingue par sa science et son analyse des données qui changent la donne, mais il a également établi une culture d'entreprise qui se nourrit d'innovation, de collaboration, d'inclusion et de diversité. Le leadership exceptionnel de Dean au cours des 23 dernières années et ces facteurs de différenciation ont ouvert la voie au succès et à la forte position d'Alteryx en tant qu'entreprise publique. Nous savons qu'il continuera à apporter une contribution précieuse en tant que président exécutif d'Alteryx".