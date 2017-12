Amaury Martin est promu Directeur Général France d’Emarsys

Emarsys, spécialiste mondial des solutions de Marketing Automation et Intelligence Artificielle en mode SaaS, annonce la nomination d’Amaury Martin au poste de Directeur Général France. Ayant rejoint Emarsys en novembre 2016 aux fonctions de VP Sales & Client Success, il a participé à la restructuration des opérations en France, en dirigeant les équipes vers un modèle orienté client, tout en maintenant une croissance des ventes supérieure à 40% d’une année sur l’autre.

Il aura pour tâche de conforter le positionnement d’Emarsys en tant qu’éditeur incontournable dans les secteurs de l’e-commerce, de la grande distribution et fortement orientés mobiles, avec des clients tels BricoPrivé, le Futuroscope ou encore ChauffeurPrivé. Il dirigera les équipes des ventes, les équipes d’implémentation, le support et les équipes en charge de l’adoption produit.



Agé de 32 ans, diplômé d’un MBA en Management international de l’ISEG Group et d’un Executive MBA HEC, Amaury Martin apporte à Emarsys près de 10 années d’expérience dans le Cloud Marketing et un très large savoir-faire dans l’application de la méthodologie de vente et de management Salesforce, ainsi que la mise en place de contrats Partenaires.

Avant de rejoindre Emarsys, Amaury a passé trois ans et demi chez Salesforce dont 2 ans aux fonctions de Sales Director South EMEA. Au cours des cinq années précédentes, il a occupé le poste de Sales Manager chez ExactTarget et Smartfocus.