Appian annonce le lancement d’Appian RPA

Appian (NASDAQ: APPN) a aujourd’hui annoncé le lancement d’Appian RPA, qui permettra à sa plateforme d’automatisation low-code de régir des robots logiciels Appian cloud natifs dans une infrastructure d’automatisation unifiée. Désormais, l’automatisation intégrale d’Appian associe l’IA, la RPA, le workflow, les règles de gestion et le Case Management à la vitesse du low-code. Les entreprises pourront ainsi utiliser la technologie adaptée au cas d’utilisation approprié, afin d’automatiser n’importe quel processus de bout en bout.

Selon le rapport Gartner Automate Business Operations to Scale Your Digital Business publié en novembre 2019, « les responsables d’applications chargés de la gouvernance de l’ensemble des applications et des produits doivent associer la RPA aux plateformes low-code pour optimiser et transformer les activités business ».

Appian RPA offre les avantages suivants :

● Une automatisation Full-Stack – La valeur de l’automatisation des entreprises découle de l’efficacité de l’orchestration des workflows de la main-d’œuvre moderne (comprenant employés, robots logiciels (bots) et IA). Appian RPA complète l’étendu des capacités d'Appian en termes d’automatisation, en réunissant les personnes, les bots et l'IA dans les processus, et en permettant la gestion centralisée de toutes les technologies d'automatisation de l'entreprise sur une seule plateforme.

● Une gouvernance performante – Appian RPA s’appuie sur la gouvernance puissante de la plateforme Appian pour gérer, contrôler et déployer les bots de manière centralisée au sein de l’organisation, dans un but de développement et d’augmentation des performances. Appian alimente un Centre d’Excellence d’Automatisation à travers la collecte et le classement par ordre de priorité des demandes d’automatisation, la gestion et le suivi de toutes les activités, de la demande jusqu’à la réalisation, et l’analyse de l’impact et de la valeur de la RPA ainsi que d’autres types d’automatisation déployés en production.

● Sécurité – Appian RPA fonctionne sur le cloud d’Appian, qui est à la fois sécurisé, disponible dans le monde entier et fiable, pour permettre aux plus grandes entreprises internationales d’exécuter des applications essentielles.

● Adaptabilité – La RPA native pour le cloud facilite son accès et son adoption au sein de l’entreprise; la possibilité d’exécution sur Windows ou Linux permet d’optimiser le coût d’exploitation de la main-d’œuvre robotisée.

Les fonctionnalités d’Appian RPA :

● Une reconnaissance intelligente d’images d’objets sur un écran, réduisant ainsi les erreurs des bots.

● La possibilité de déployer les bots selon un calendrier établi pour des processus back-end courants, ou à la demande d’utilisateurs professionnels pour des besoins d’interaction avec les clients.

● Une optimisation selon le concept « l’humain dans la boucle », ce qui signifie que les bots peuvent augmenter la productivité grâce à l’automatisation des tâches quotidiennes, tandis que les collaborateurs restent impliqués dans une résolution rapide lorsqu’il y a des exceptions au

traitement direct.

● Des pistes d’audit RPA détaillées, montrent des captures d’écran d’actions robotiques, pour une

visibilité, un contrôle et des rapports complets.

Les partenaires stratégiques mondiaux d’Appian, dont Accenture Federal, Cognizant, Deloitte Espagne, Doble O Consulting et KPMG, sont formés et certifiés Appian RPA dans le cadre de leur pratique d’Appian. Grâce à Appian RPA, les utilisateurs peuvent développer un nombre illimité de bots pour seulement 5 000 dollars par mois. Appian RPA sera disponible le 20 mars 2020 dans la nouvelle version de la plateforme d’automatisation low-code Appian.



« L'utilisation d'Appian Cloud pour l'automatisation des processus permet de vérifier toutes nos exigences en termes de sécurité et de fiabilité. Les bots cloud natifs d’Appian RPA fonctionnant sur une infrastructure fiable nous rassurent pour développer notre utilisation de la RPA. »

- Kathy Melgar, AVP, Retirement Solutions Division, Pacific Life



« Nous sommes l’un des plus grand syndicats nord-américain, ce qui implique des quantités gigantesques de formulaires à traiter et autres travaux à réaliser pour nos 500 000 membres. Appian RPA, qui fait partie de l’infrastructure d’automatisation unifiée, offre la vitesse et la flexibilité dont nous avons besoin. »

- Matt Richard, DSI, Union internationale des travailleurs d’Amérique du Nord (LiUNA)



« Le fait de repenser les processus métiers et d’optimiser les activités grâce à une infrastructure d’automatisation intégrée permet aux employés de se concentrer sur des tâches plus importantes, tout en accélérant la croissance de l’entreprise. Cognizant s’appuie sur la plateforme Appian pour aider ses clients à avancer rapidement et à innover dans un but précis. »

- Greg Hyttenrauch, Président, Cognizant Digital Systems and Technology



« Appian RPA offre des avantages significatifs en matière de flexibilité et de coût total d’utilisation. Ces avantages sont renforcés par une intégration native dans une infrastructure d’automatisation complète. »

- Jorge Arahuetes, Associé, Gestion des processus métiers, Deloitte Espagne



« L’automatisation ne concerne pas seulement une technologie unique ; elle concerne la façon dont les technologies fonctionnent ensemble. Un déploiement à grande échelle nécessite l’adoption d’une stratégie intelligente pour combiner la RPA, l’IA et le workflow, ainsi qu’une exécution de cette stratégie en toute transparence. Appian propose une solution complète. »

- Dago Huerta, Directeur de l’exploitation, Doble O Consulting



« L’automatisation redéfinit la main-d’œuvre moderne. Notre alliance avec Appian vise à fournir des solutions qui décrivent l’impact de l’unification des humains, des bots et des machines intelligentes, tout en stimulant la valeur transformationnelle à grande échelle. »

- Marcus Murph, Directeur, Conseil, Stratégie digitale, KPMG