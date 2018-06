Atos annonce la mise en service de la plateforme de données satellites Mundi

Mundi offre aux utilisateurs et aux entreprises un accès illimité, gratuit, complet et instantané aux données satellites géographiques Copernicus qu’ils peuvent associer à leurs propres données et outils afin d'élaborer de nouveaux produits et services innovants. Ceux-ci intègrent donc des informations précises, issues des satellites en temps réel. Mundi peut être utilisée dans un large éventail de secteurs et de marchés tels que l’industrie, les assurances, les services publics, l'agriculture, la foresterie, l'urbanisme et les services d'urgence. La plateforme donne en outre l’accès à des outils, des ressources et une infrastructure de traitement sophistiqués, offrant ainsi aux entreprises un point d’entrée unique, basé sur le Cloud, afin de commercialiser rapidement des services à haute valeur ajoutée sur le marché.



« Le lancement de la plateforme de services Mundi marque une étape importante de l'investissement d'Atos dans les plateformes Big Data, Analytics et AI pour les applications spatiales, au travers de notre offre Atos Codex » précise Stéphane Janichewski, responsable des marchés Défense & Aérospatial chez Atos. « Ces plateformes permettent aux entreprises d’offrir de nouveaux services pour l'économie numérique, qui apporteront une véritable valeur ajoutée sociétale, dans le but afin d’adresser certains des plus grands défis actuels tels que le changement climatique ou la rareté des ressources naturelles. »



Mundi est l'une des cinq plateformes DIAS (Copernicus Data and Information Access Services) qui sont officiellement lancées aujourd'hui par la Commission Européenne auprès des institutions européennes, l'ESA et des représentants de l'industrie lors de l'événement « Baveno+20 – From GMES to Copernicus and Beyond » qui se déroule à Baveno, en Italie, et qui célèbre le 20e anniversaire du programme Copernic, le plus grand programme international d'observation de la Terre.