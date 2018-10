Avec l’intelligence artificielle d’Emarsys, Chauffeur Privé poursuit sa croissance accélérée et profite de taux de fidélisation record

Avec un effectif de 200 collaborateurs, la société compte aujourd’hui 2 millions de clients et 18.000 chauffeurs partenaires en Ile de France, à Lyon et sur la Côte d’Azur. Acquise par Daimler en 2017 mais conservant son management d’origine, le nombre de courses assurées via son application mobile a doublé depuis un an, et elle vient d’annoncer l’inauguration de son service à Lisbonne au Portugal, première étape de son expansion à l’international.



Chauffeur Privé s’appuie depuis janvier 2017 sur la solution Emarsys pour personnaliser et automatiser toutes ses campagnes marketing en direction de ses clients via deux canaux : l’email et le ‘push’ mobile.



La plate-forme, connectée en temps réel à la base de données client, lui permet de réaliser trois types de campagnes :



- Des parcours automatisées, basées sur des scénarii prédéfinis : ouverture de compte, changement de statut, absence d’activité sur une période donnée, etc. Une vingtaine de ces parcours, dont certains comprennent jusqu’à 15 messages successifs, ont déjà été créés depuis début 2017, et leur nombre augmente régulièrement avec la découverte de nouveaux besoins ;



- L’envoi d’une newsletter, ‘La Gazette de Chauffeur Privé’, sur une base mensuelle ou bimensuelle selon l’actualité ;



- Des campagnes spécifiques au fil de l’eau mettant en avant des offres promotionnelles, diffusées une à deux fois par semaine en fonction de la segmentation.



Pour ces différentes campagnes, Chauffeur Privé adopte une approche multicanale en les envoyant par email et/ou via des push mobile.



Grâce à l’intelligence artificielle embarquée dans la plateforme Emarsys, Chauffeur Privé adresse ses cibles au meilleur moment lui permettant optimiser ses taux d’ouverture et de conversion.



Aujourd’hui, Chauffeur Privé envoie à ses 2 millions de clients plus de 2 millions d’emails par mois, avec un très faible taux de désabonnement, qui ne dépasse pas les 0,4%.



« Le marché français du VTC est devenu extrêmement concurrentiel. Pour poursuivre notre croissance et consolider nos parts de marché en fidélisant au mieux nos clients, notre stratégie marketing doit être la plus personnalisée possible, ce qui implique de diffuser les meilleurs messages au bon moment, » indique Amandine Plas, Responsable Marketing CRM et UX chez Chauffeur Privé. « Emarsys nous permet d’atteindre cet objectif. Notre taux de désabonnement client est particulièrement faible, ce qui nous confirme que l’acquisition de nos données client est bien réalisée, et que notre communication avec nos clients est pertinente en contenu et en fréquence. »



Depuis la mise en place de cette stratégie marketing, Chauffeur Privé a vu ses résultats s’améliorer en termes de conversion et d’acquisition, avec par exemple un délai entre l’inscription et la première course divisé par 2, ou encore un taux de transformation des campagnes promotionnelles passant de 50 à 70%. Chauffeur Privé n’a pourtant encore exploité qu’une partie du potentiel de la plate-forme.



« La puissance et la souplesse de paramétrage d’Emarsys nous donne la possibilité de personnaliser les champs de nos messages à l’envoi en fonction des besoins du moment, » note Amandine Plas. « Cela nous permettra dans l’avenir d’aller encore plus loin dans la personnalisation. »



Les prochaines étapes de développement du partenariat entre Chauffeur Privé et Emarsys sont :



- L’ouverture d’un compte dédié à l’animation des 18 000 chauffeurs partenaires,



- L’intégration des réseaux sociaux comme canal de communication additionnel via une fonctionnalité disponible dans la plateforme,



- La connexion à la plate-forme de service client Zendesk.