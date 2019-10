BounceX et Emarsys annoncent le lancement d’un partenariat technologique stratégique pour booster la performance des marketeurs

Emarsys, la première plateforme marketing aux solutions prêtes-à l’emploi et spécifiques à chaque secteur, annonce aujourd’hui le lancement d’un partenariat avec BounceX, spécialiste en matière d’identification des identités numériques.



Au programme, une intégration stratégique combinant l’aptitude de BounceX à identifier des visiteurs anonymes, à celle d’Emarsys de proposer des solutions de personnalisation à base d’intelligence artificielle clef en main, avec des stratégies et tactiques intégrées nativement. Cette intégration contribuera à la croissance de revenus et la rentabilité par le biais d’approches d’acquisition intelligentes et de parcours utilisateur connectés pour leurs clients communs tels que Tumi, Swatch et eBags, pour n’en citer que quelques-uns.



Le but de cette collaboration Emarsys-BounceX est d’aider les marketeurs à acquérir de nouveaux clients et d’offrir une valeur ajoutée non-négligeable sur les canaux pertinents. BounceX identifie les visiteurs anonymes sur les sites, puis capture les identificateurs-clefs en fonction de leur comportement, pour ensuite informer la plateforme d’automatisation du marketing Emarsys—ce qui permettra aux marketeurs de générer des campagnes à haut taux de conversion et d’atteindre les objectifs plus rapidement.



Les résultats des campagnes BounceX seront transférés de manière fluide vers le système Emarsys via l’API du partenariat, ce qui se traduira par une vision complète des résultats côté client. Grâce à cette intégration, les marketeurs pourront se faire une idée plus claire du parcours du consommateur en donnant au client les outils nécessaires à la bonne gestion de la fréquence des messages, des canaux d’engagement, et des suppressions de bases de données.



« Cette nouvelle intégration est une grande victoire, non seulement pour BounceX et Emarsys, mais aussi pour tous nos clients », se réjouit AJ Nelson, VP Strategic Alliances & Growth Initiatives chez BounceX. « Ensemble, nous pourrons introduire une meilleure technologie sur le marché afin de permettre aux marques de générer plus de revenus et plus vite » poursuit-il.



Les deux entreprises tech comptent plusieurs clients communs, dont 5.11 Tactical.



« Travailler avec ces deux partenaires nous a permis d’identifier plus d’acheteurs sur les sites et de déployer des campagnes de marketing comportemental à haut taux de conversion, et ce à un rythme sans précédent », confie Jennifer Glover, Global Vice President Marketing chez 5.11 Tactical. « Chacun de leur côté, BounceX et Emarsys proposent déjà des solutions très performantes en matière de canaux digitaux. Désormais réunis, la portée de leur travail va prendre une ampleur significative. ».



L’intégration BounceX-Emarsys est à présent en ligne et accessible aux clients.



D’après Pierre Dunoyer de Segonzac, Directeur Général France chez Emarsys, « L’intérêt de ce partenariat est de créer le maximum de valeur pour les commerçants, ainsi que de montrer comment les marques peuvent tirer profit de technologies complémentaires en termes de résultats et de rapidité. Tout bon marketeur connaît la valeur de la personnalisation et sa capacité à délivrer une expérience client génératrice de ventes et de croissance. Mais avant tout, il faut savoir à qui l’on s’adresse. La plupart des clients sont anonymes. Il s’agit donc de nourrir la relation, ce qui poussera les consommateurs à se faire connaître. Les campagnes d’identification et comportementales, alimentées par BounceX et Emarsys, viennent tout juste d’apporter une solution à cette problématique précise. »