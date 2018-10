Data Marketing: les 5 tendances à venir

Et ces données vont devenir l’une des choses les plus précieuses. A mesure que nous chercherons des moyens d’améliorer la sécurité, les données, en particulier les First Party Data, ne feront que prendre de la valeur. La future démocratisation des données ne permettra plus aux entreprises de tout contrôler. Ainsi, de nouvelles opportunités pour les marketeurs et entreprises verront le jour. Ces derniers pourront détecter les tendances émergentes et construire une stratégie d’avance sur la concurrence.



Voici donc nos prédictions qui placent la Data au cœur de la stratégie Marketing. Ces évolutions changeront fondamentalement le rôle du marketeur.



Les First Party Data seront l’ atout le plus précieux des entreprises

Les données sont aujourd’hui l’atout le plus précieux de chacun. Chacune de nos interactions génère des données à notre sujet. Dans les 5 années à venir, les consommateurs contrôleront leurs propres données et les First Party Data deviendront le type de données le plus précieux.



Les clients exigeront le contrôle total de leurs données personnelles

Les consommateurs s’inquiètent de la quantité de données qu’ils partagent avec les marques. Au cours des 5 prochaines années, ils exigeront le contrôle de leurs données, et les blockchains représenteront à la fois la sécurité des données grâce au cryptage et un moyen pour les clients individuels de contrôler leurs données personnelles.



Les données de localisation deviendront l’indicateur le plus précis d’où et qui nous sommes

Les services de localisation suivent où nous sommes. Et de plus en plus, l’endroit où nous nous situons représente qui nous sommes. Pour le marketer, cela signifie un autre canal singulièrement identifiable qui produira encore plus de données pour chaque client.



De nouvelles entreprises naitront pour fournir des données qui apprendront des algorithmes des machines

Si, à l’heure actuelle, la plupart des données sont contrôlées par les plus grandes marques, au cours des 5 prochaines années, nous assisterons à l’émergence d’entreprises qui fourniront des données aux marques. Ces dernières pourront alors enseigner à leurs machines IA comment analyser les données et agir sur les informations.



La réalité augmentée deviendra le moyen courant d’interagir lors du processus d’achat

Dans le futur, la réalité augmentée et la réalité virtuelle auront un énorme impact sur l’e-commerce et amélioreront l’expérience d’achat en permettant aux marques de proposer d’avantage de services aux clients.