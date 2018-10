Quatre exemples d’Intelligence Artificielle dans le marketing

Voici 4 exemples éprouvés de marketing de l'IA :



1. Marketing Préemptif



Grâce à l'intelligence artificielle, les spécialistes du marketing peuvent passer au crible de grandes quantités de données pour déterminer les tendances et les modèles, et grâce aux solutions d'intelligence artificielle qui effectuent la " recherche ", l'analyse manuelle des données est faible ou nulle. Une fois les tendances identifiées, les spécialistes du marketing peuvent faire la promotion préventive de solutions, de produits ou de programmes auprès des segments d'auditoire respectifs.



Un bon exemple de marketing préventif vient de Netflix et de sa suggestion "vous pouvez aussi aimer".



Netflix fusionne les données de visionnement et les fait passer dans ses programmes d'IA pour repérer les émissions ou les films similaires qu'un téléspectateur pourra apprécier.



2. Génération de contenu



Tout d'abord, mettons cet état de fait de côté : une partie importante des articles liés au sport et à la finance sont déjà écrits par des machines, et non par des humains. Avec l’IA dans le marketing cette tendance est en passe de s'étendre à d'autres industries. Les finances et les sports sont traditionnellement des industries à forte intensité numérique, ce qui permet aux programmes d'IA de comprendre facilement les données et de les traduire en articles lisibles à l'œil nu.



Le marketing étant de plus en plus axé sur les chiffres, le contenu commencera à être écrit (ou du moins décrit) par des programmes automatisés.