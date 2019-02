Avnet et Octonion dévoilent la première solution IoT compatible LTE-M, dotée d’intelligente artificielle et de sécurité embarquées

Octonion, éditeur de logiciels IoT intelligents et embarqués, en partenariat avec Avnet (Nasdaq : AVT), leader mondial en solutions technologiques, se sont associés à l'opérateur mobile Orange pour lancer un appareil IoT adaptable et modulaire SmartEdge Agile et un système IoT meta-sensing Brainium d’Octonion spécifiquement conçus pour le réseau LTE-M. La solution est la première du marché à permettre aux ingénieurs et aux industriels de déployer des projets IoT sur des réseaux à très faible bande passante et de bénéficier de la puissance combinée de l'intelligence artificielle et de la sécurité embarquées.



Cette nouvelle connectique LTE-M inclut le module Live Booster développé par Sequans Communications, un fabricant de puces 4G, à partir de la plateforme Monarch LTE-M/NB-IoT Chip de Sequans. Cette solution IoT sera présentée cette semaine par Sequans à l’occasion du Mobile World Congress, hall 5, stand 5C87.



Orange est le premier opérateur de téléphonie mobile à exploiter la puissance de fonctions d'IA et de sécurité embarqués avec le réseau LTE-M. En utilisant SmartEdge Agile et grâce aux avantages qu’apportent la connectivité LTE-M, les utilisateurs bénéficieront d’un système IoT optimal, économique, éprouvé et prêt à l’emploi.



L'appareil fonctionne en combinaison avec la plateforme complète IoT « meta-sensing » Brainium, dotée d’intelligence artificielle et sécurité embarquées. L'ambition de Brainium est de venir en aide aux industriels pour simplifier et surmonter la complexité trop souvent rencontrée dans le développement de projets IoT.



"Le réseau LTE-M est un réseau idéal pour l'IoT edge computing, et une fois combiné avec le l’appareil IoT SmartEdge Agile d'Avnet, les clients pourront déployer rapidement et à moindre coût des solutions IoT intelligentes et sécurisées" déclare Lou Lutostanski, vice-président monde du département IoT d'Avnet. Notre relation avec Octonion, Sequans, et maintenant Orange, le premier opérateur mobile à déployer une solution LTE-M de pointe, nous apporte un net avantage concurrentiel, renforçant ainsi la valeur unique que l'écosystème Avnet offre aux clients ".



IA et « Edge Computing » : au cœur du réseau LTE-M



Des réseaux LTE-M ont été lancés dans de nombreux pays afin de soutenir l’expansion de l’IoT, en particulier sur les marchés de l’IoT mobile et industriel, et de répondre à un large spectre de cas d'usage. Les avantages de l'IA au sein du réseau LTE-M comprennent des fonctions d'économie d'énergie de batterie considérablement augmentées ainsi que la conception économique et le soutien des services. De plus, en permettant de rapprocher l'analyse et le traitement des données directement à la source, les entreprises ont la possibilité de réduire les besoins en bande passante et en latence pour gérer leurs informations.



Avec le Live Booster de Sequans pour le réseau LTE-M d'Orange et le logiciel Brainium embarqué d’Octonion, Avnet démontre son engagement dans la réalisation d’un dispositif modulaire avec une large gamme de solutions de connectivité qui répondront aux besoins des clients industriels IoT (IIoT) actuels avec SmartEdge Agile d’Avnet.



"En tant qu'opérateur mobile leader sur le marché de l'IoT, Orange a pour ambition d’aider ses clients à tirer le meilleur parti de leurs projets IoT", précise Yves Maître, Vice-président exécutif, Partenariat et Objets Connectés chez Orange. "La solution Brainium IA combinée au module Orange Live Booster offre la meilleure expérience prête à l'emploi pour accélérer l'industrialisation des projets IoT utilisant de l’IA et de l’Edge Computing."



"Orange et Octonion sont deux leaders de l'écosystème IoT et nous sommes heureux d'apporter notre technologie à ce nouveau dispositif SmartAgile ", déclare Georges Karam, PDG de Sequans. "Monarch est la plateforme de connectivité LTE-M la plus évoluée de l'industrie avec une très faible consommation d'énergie et des fonctions IoT complètes, qui contribuent à faire de ce nouvel appareil une solution innovante pour assurer l’association de la sécurité et de l'IA embarquées."