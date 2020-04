Axionable nomme Quentin Faulconnier Directeur Sustainability en charge du développement durable

Pionnier français du conseil en Intelligence Artificielle durable pour les grandes entreprises, la société Axionable nomme Quentin Faulconnier en tant que Directeur Sustainability en charge du développement durable.



Ce recrutement s’inscrit dans le prolongement du nouveau positionnement de la société, qui propose exclusivement aux entreprises des solutions IA qui concilient résultat économique et impact durable et responsable.



Faire rimer l’IA avec performance durable et responsable



Quentin Faulconnier est investi d’une triple mission au sein d’Axionable :



Il prend en charge la performance durable d’Axionable et veille ainsi à ce que les engagements pris par la société soient respectés mais aussi en pointe dans ce domaine. A titre d’exemples, Axionable sera bientôt certifié B-corp et s’est fixé comme objectif la réduction de 50% de son empreinte carbone dès 2020.



Il veille à l’orientation durable des missions engagées par la société. Plus concrètement, il fait valoir son expertise pour que l’intelligence artificielle déployée par les équipes d’Axionable serve la durabilité et la responsabilité des entreprises. Axionable vise un CA 100% issu de projets d’intelligence artificielle durables dès 2021.



Il prend en charge les clients et les projets des secteurs de l’immobilier et du transport/logistique. Ses expériences passées lui offrent aujourd’hui une connaissance pointue de ces marchés pour y piloter des projets de performance énergétique, de décarbonation, de résilience au changement climatique des parcs immobiliers…



Avec près de 10 ans d’expérience, Quentin Faulconnier maîtrise parfaitement les missions de conseil et d’audit en développement durable, en particulier l’amélioration des performances énergie et carbone.



Durant plus de 5 ans chez Ernst & Young, il évolue rapidement au sein du département développement durable et y développe la solution Sustainable Buildings pour le secteur immobilier. Il conduit également de nombreuses missions de conseil et d’audit RSE pour des grands comptes. Auparavant, Quentin débute sa carrière chez Bureau Veritas et WinErgia.



Quentin est ingénieur spécialisé en énergie et diplômé de l’Ecole Centrale Paris.



Ce recrutement fait suite à l’arrivée d’Alexis Hannart en tant que Directeur Scientifique et Associé, expert en sciences des données et de l’environnement.



Axionable prévoit le recrutement de 100 collaborateurs supplémentaires d’ici à fin 2021.