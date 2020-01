Axionable transforme radicalement son business model pour devenir le 1er spécialiste du conseil en IA durable

Après 3 ans d’existence et une très forte croissance autofinancée et rentable, la société Axionable, spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans la définition, l’élaboration et l’implémentation de projets data et IA, se lance un défi majeur en opérant un pivot stratégique d’envergure.



« Ce pivot est le fruit d’un triple constat : un besoin de spécialisation de notre offre, une recherche de sens & d’impact pour les équipes et une vague sociétale responsable que les entreprises ne peuvent plus ignorer. Nous sommes convaincus que concilier impact positif, développement durable et rentabilité est largement accessible et dépasse les enjeux d’image et de respectabilité. La valeur de notre expertise ne se mesure plus uniquement en critères financiers mais s’illustre aussi en contribution pour la Société » explique Gwendal Bihan, cofondateur, CEO Axionable.



Il y a ceux qui disent et ceux qui font

Pendant 6 mois, tous les métiers et 20% des effectifs ont été mobilisés pour mener à bien cette transformation. Celle-ci a été initiée selon l’approche stratégique d’Harvard, où le CEO est parti se former auprès du célèbre professeur Michael Porter.



Tout a été revu, l’offre et le modèle économique, la production, le pilotage de l’activité, l’organisation, le leadership et les compétences.



Axionable passe aujourd’hui de la parole aux actes :



Et prévoit de doubler son CA dès cette année et d’atteindre un CA 100% issu de projets IA durables dès 2021,



Elle annonce la nomination d’Alexis Hannart, PhD (Polytechnique, CNRS, McGill) en tant que Directeur Scientifique, doté d’une double compétence mathématique/science de l’environnement et du climat,



La réduction de 50% son empreinte carbone dès 2020,

L’obtention de la labellisation B-corp (en cours), octroyée aux sociétés qui répondent à des exigences environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public,

Le recrutement de 100 collaborateurs supplémentaires d’ici 24 mois en doublant la proportion de femme et plus largement en favorisant l’égalité des chances.



Une approche « positive » de l’IA en entreprise

Concrètement, la société fournit des solutions qui concilient résultat économique et impact sociétal et environnemental. Axionable s’investit dans la recherche appliquée en IA durable afin de proposer aux entreprises des solutions uniques et créatrices de valeur, en les accompagnant depuis la stratégie jusqu’à la mise en œuvre.



Cela signifie par exemple pour ses clients :



Réduire l’empreinte carbone de l’IA embarquée en 5G (basé sur des technologies Ericsson),

Orienter l’assurance vers des modèles préventifs afin de réduire les risques (IA de prédiction des événements de la vie pour l’IRCEM et 1er prix de l’innovation technologique des trophées Argus de l’Assurance 2019),

Créer une chaire de recherche sur la finance durable,

Réduire la consommation énergétique d’un processus industriel,

Mais aussi établir une liste de projets pour lesquels Axionable n’engagera aucune collaboration : tabac, armement, énergie fossile par exemple.

Dans les secteurs financier, industriel ou énergétique, les cas d’usages à impacts positifs qui pourraient être améliorés grâce à l’AI sont nombreux. Ils nécessitent un accompagnement spécifique qui combine une expertise métier en RSE et une expertise en IA.



Axionable dispose de cette double casquette et ses 50 collaborateurs, basés entre Paris et Montréal, sont convaincus et déterminés à déployer cette nouvelle approche business de l’IA en entreprise.