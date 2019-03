Lancement d’Axionable AI : Un labo pour libérer le potentiel de l’Intelligence Artificielle en entreprise

Axionable, data company au service des entreprises, annonce la création de son labo « Axionable AI » entièrement dédié à la recherche appliquée et à l’exécution de projets d’Intelligence Artificielle.



Un accompagnement clé en main pour une IA mesurable



Axionable AI aide ses clients et partenaires à capter toute la valeur de la data avec les meilleures pratiques et les dernières innovations IA du marché : analyse d’images et vidéos, compréhension du langage naturel, dispositif autonome, prédiction et recommandation.



Pour y parvenir, une cinquantaine d’experts (stratégie IA, machine learning, deep learning, cyber sécurité, vie privée…) parmi lesquels des Docteurs/PhD, accompagnent les entreprises de bout en bout : depuis l’expression de leur besoin jusqu’à la livraison en production d’un dispositif IA qui aura un réel impact sur leur modèle économique et leur performance.



Le prisme d’Axionable AI est de toujours veiller à fournir des solutions durables et responsables, respectueuses des enjeux éthiques et sociétaux.



L’offre d’Axionable AI répond à 4 enjeux majeurs rencontrés par les entreprises :



Apporter une réponse concrète et mesurable à la problématique métier,

Déployer un modèle d’IA à l’échelle industrielle,

Répondre aux contraintes éthiques et légales tout en prenant en compte la transparence et la capacité à expliquer le sens des algorithmes aux équipes,

Permettre aux entreprises d’exploiter des technologies IA open source en alternative ou en complément des technologies du marché.



A Paris, Axionable AI dispose d’un espace de 400 m2 dédié à la Recherche Appliquée et aux expérimentations de services et produits Data et IA. Hackatons, meetups, sessions de design thinking et développement de prototypes y sont organisés. Une implantation internationale dans un hub majeur de l’IA est par ailleurs à l’étude.



« Axionable AI est un partenaire important de notre activité data. C’est une source d’inspiration et un accélérateur d’innovation, à travers leurs retours d’expériences et le réseau qu’ils ont su développer dans l’écosystème data » explique Valery Gerfaud, Directeur Général Digital Innovation Technologie – CDO Groupe M6



Un écosystème de partenaires académiques et industriels



Autour d’Axionable AI se concentrent des partenaires de recherche et universitaires, désireux de collaborer et favoriser la recherche appliquée. Parmi eux, l’école Polytechnique, l’Institut des Mines-Télécoms, l’école normale supérieure, Centrale Supélec, l’université Paris-Saclay, l’ENSTA ParisTech, HEC mais aussi le CNRS, l’INRIA, l’INRA, le CEA.



Les instituts DataIA et Cap Digital Paris Région participent également.



Des fournisseurs de solutions data et IA dans le Cloud tels que SAP, Salesforce, Amazon web services­ sont aussi partenaires afin de faciliter la mise en production et accélérer le déploiement.



« Avec Axionable AI, nos clients bénéficient à la fois de nos expertises en IA, de la vision stratégique à la mesure de la performance en passant par la gestion des risques, et de l’écosystème ouvert que nous avons construit avec les universités, centres de recherche et industriels partenaires. Nous mettons à leur disposition une synergie sans équivalent en France, pour mettre en œuvre une IA durable et responsable, une exigence qui nous tient à cœur » commente Laurent Wlodarczyk, Cofondateur et Directeur Scientifique et Technique d’Axionable.



L’expertise d’Axionable AI se concentre notamment sur les secteurs de la Banque & Assurance, de l’Industrie, des Médias et du Retail. Parmi ses clients, le Groupe M6, Filliassur, La Mutuelle Générale et TripAdvisor entre autres.



Virginie Hauswald, Directrice Générale Adjointe chez Filliasur ajoute : « Le travail avec Axionable AI a permis de rapidement démontrer le potentiel de nos données en optimisant nos critères d’achats de leads grâce à l’intelligence artificielle. Grâce aux modèles réduisant de 5% le volume d’achat, le projet présente un ROI supérieur à 350% sur un an et sera rentable dès 3 mois d’application des nouveaux critères. Au-delà de ces modèles, Axionable AI nous a accompagné dans la compréhension de nos données et dans la progression de notre maturité Data ».