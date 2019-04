Axionable s’implante à Montréal au Québec

Axionable, data company au service des entreprises, annonce l’ouverture d’un bureau dans la ville de Montréal au Québec, deux ans seulement après la création de la société. Dédié à la recherche appliquée et à l’exécution de projets d’intelligence artificielle, les activités d’Axionable sont donc partagées entre Paris et Montréal.



Montréal, le cœur de l’intelligence artificielle mondiale



A l’aide de collaborations étroites engagées par les universités, les entreprises et le gouvernement, Montréal est devenue l’une des villes référence en matière d’IA dans le monde.



A l’image du MILA, le plus important centre de recherche en IA (450 chercheurs) et de son Directeur Scientifique Yoshua Bengio, récemment récompensé du prix nobel d’informatique (Prix Turing), la capitale québécoise rassemble la plus importante concentration de chercheurs et étudiants/doctorants au monde dans les domaines liés à l’IA. En parallèle, Montréal accueille un écosystème florissant, qui regroupe des entreprises leaders dans leur domaine qui viennent y installer leur centre de recherche (Facebook, IBM, Google, Thalès…), des startups prometteuses (Element AI) et des universités reconnues (McGill, Université de Montréal).



Dès le mois d’Avril, Axionable et son labo IA rejoindra la quinzaine de laboratoires d’entreprises installés sur les bords du Saint-Laurent et intégrera notamment le MILA. Il accueillera bien sûr des activités de recherche appliquée ainsi que des hackatons, meetups, sessions de design thinking…



L’expertise d’Axionable se concentre notamment sur les secteurs de la Banque & Assurance, de l’Industrie, des Médias et du Retail.



« Nous sommes très heureux de nous installer à Montréal, aux côtés des chercheurs les plus renommés internationalement et au cœur d’un écosystème bouillonnant. C’est une destination évidente pour nous. D’abord car l’éthique et l’impact positif de l’IA, qui sont au cœur de nos préoccupations, sont des notions que l’écosystème Montréalais partage et encourage à l’image de la déclaration de Montréal ou du « AI for good » du MILA par exemple. D’autre part car des liens forts unissent déjà le Canada et la France en matière d’IA, tous deux à l’origine de la création du G2IA.



Cette internationalisation qui intervient peu de temps après la création de notre société n’aurait pas été possible sans l’accompagnement des structures telles que Montréal International, Investissement Québec ou encore Business France. C’est pour nous une formidable opportunité qui va nous permettre de poursuivre notre hyper-croissance. Une nouvelle ère, très excitante s’ouvre pour toute l’équipe » déclare Gwendal Bihan, Cofondateur et Directeur Général d’Axionable.



50 recrutements



Axionable aide ses clients à capter toute la valeur de la data avec les meilleures pratiques et les dernières innovations IA du marché : analyse d’images et vidéos, compréhension du langage naturel, dispositif autonome, prédiction et recommandation.



Elle accompagne les entreprises de bout en bout : depuis l’expression de leur besoin jusqu’à la livraison d’un dispositif IA qui aura un réel impact sur leur modèle économique et leur performance. Le prisme d’Axionable AI est de toujours veiller à fournir des solutions durables et responsables, respectueuses des enjeux éthiques et sociétaux.



Dans cette optique, la société vise dans les deux prochaines années, le recrutement d’une cinquantaine de talents en IA (machine learning, deep learning, cyber sécurité… parmi lesquels des Docteurs/PhD), soit une croissance comparable à celle que connaît la société en France depuis sa création en 2016.



« Montréal International, l’Agence de promotion économique du Grand Montréal, salue l’arrivée de ce nouveau joueur en intelligence artificielle, qui vient renforcer un écosystème collaboratif unique au monde et appuyer la transformation numérique des entreprises québécoises. Les sociétés étrangères sont nombreuses à investir dans la région; l’équipe a accompagné depuis deux ans plus de 30 projets en IA, dont les investissements totalisent 500 M$. Montréal se démarque non seulement par sa concentration de chercheurs en apprentissage profond, mais aussi par l’importance qu’elle accorde aux impacts sociaux et éthiques de l’intelligence artificielle », a souligné Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.



« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous saluons l’arrivée d’Axionable à Montréal, laquelle témoigne de la solidité de l’écosystème montréalais dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette implantation permettra de stimuler davantage l’essor de cette révolution technologique au Québec, en plus de créer de nombreux emplois hautement qualifiés. Nous sommes fiers d’avoir contribué à faire valoir les avantages de choisir Montréal à ce joueur-clé de l’industrie de l’intelligence artificielle, et de l’avoir accompagné dans sa démarche d’investissement chez nous » complète Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d’Investissement Québec



« Le gouvernement du Québec est heureux de souligner l’arrivée d’Axionable au Québec. Le gouvernement œuvre à augmenter sa force de frappe économique à l’étranger notamment afin d’attirer davantage d’investissements directs tels que celui annoncé aujourd’hui. Nous allons poursuivre nos efforts pour multiplier ces succès » Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie.