Benjamin Caller au poste de Vice Président Régional, Partenaires et Alliances de ThoughtSpot pour la région EMEA

ThoughtSpot, un leader de la recherche et de l’analyse des données grâce à l’IA, annonce la nomination de Benjamin Caller au poste de Regional Vice President, EMEA Partners and Alliances. Dans le cadre de cette création de poste, il va s’attacher à développer et accompagner l’écosystème de partenaires de ThoughtSpot en France et dans la région EMEA.



En tant que Regional Vice President, EMEA Partners and Alliances, Benjamin Caller travaille avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème commercial de ThoughtSpot qui englobe des cabinets de conseils comme Bain et McKinsey, de grands intégrateurs comme Accenture, Octo, PwC et Wipro ainsi que des Managed Services Providers (MSP) dont Data Value Consulting en France, et des revendeurs comme Aosis, Excelcio, Ippon, VO2… et les partenaires technologiques Alteryx, AWS, Google, Microsoft, Snowflake. Il s’appuie sur une équipe complète qui est chargée d’accompagner ces partenaires tant techniquement que commercialement.



Benjamin Caller possède plus de 20 ans d’expérience dans le monde de l’IT, notamment auprès d’acteurs du cloud, et à de nombreux postes, aussi bien avec des responsabilités commerciales, channel que marketing à des niveaux internationaux. Avant de rejoindre ThoughtSpot, Benjamin Caler était Head of EMEA Partner Sales de Medallia. Il a également occupé de fonction de responsable channel et marketing chez Qlik Software, VMware et Avaya, toujours à des échelles internationales. Âgé de 43 ans, il est titulaire d’un diplôme de l’École Supérieure de Commerce Exterieur (ESCE).



Dans le cadre de ses fonctions, Benjamin Caller est basé à Paris. Il se reporte directement à Toni Adams, Senior Vice President, Global Partners & Alliances avec qui il a déjà collaboré chez Vmware, Qlik et Medallia.