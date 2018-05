Bertrand Drouvot, expert du DBaaS (Database as a Service) rejoint l’équipe Digora

Titulaire d’un DESS en informatique et sciences appliquées de l’Université de Nancy 1, Bertrand Drouvot a plus de 20 ans d’expérience en bases de données Oracle et s’est spécialisé depuis plusieurs années dans l’open source, l’automatisation et le cloud.



Dans le secteur bancaire, il a travaillé au début de sa carrière chez CACEIS Bank au Luxembourg, en tant qu’administrateur de bases de données Oracle et Sybase. Ces deux dernières années il a participé au projet IV2 de BNP Paribas Corporate Investment Banking, et plus précisément au développement de l’automatisation des tâches Oracle (Installation, upgrade, etc…) et du provisionnement à la demande des bases de non production via les APIs Delphix, le tout dans un contexte DevOps et cloud privé.



Dans le secteur public, il a mené plusieurs missions pour la Commission Européenne à Luxembourg, notamment la définition de l’architecture et la migration des bases de données de Solaris vers Linux en environnement RAC (Real Application Clusters).



« Nous sommes ravis de l’arrivée de Bertrand chez Digora. Son expertise dans le domaine bancaire et le secteur public et son expérience reconnue par la communauté technique Oracle constituent un atout de poids pour accompagner nos clients dans leurs projets de DBaaS. » indique Gilles Knoery, Directeur Général du groupe Digora.



« Digora est une entreprise à taille humaine axée sur des technologies qui me tiennent à cœur comme la base de données et le cloud. Avec Digora, nous avons de beaux projets à construire ensemble. » déclare Bertrand Drouvot, expert base de données chez Digora.



Une expertise reconnue à l’international



Reconnu dans la communauté Oracle pour son engagement et ses compétences techniques en tant qu’Oracle ACE, Bertrand Drouvot écrit régulièrement des articles, et est membre du réseau d’experts Oracle OakTable. Il intervient régulièrement depuis 2013 dans l’UKOUG (UK Oracle User Group), le groupe des utilisateurs Oracle britanniques, le DOAG (Deutsche Oracle Anwendergruppe), le groupe des utilisateurs Oracle allemands ou le Paris Province Oracle Meetup, le groupe des utilisateurs Oracle français.



Ses compétences vont des moteurs de bases de données relationnelles aux Engineered Systems Oracle en passant par l’automatisation des tâches relatives (Ansible, Puppet) ainsi que la collecte et la visualisation des métriques associées : performance, audit, logs (InfluxDB, ElasticSearch, Kibana, Grafana).