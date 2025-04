MeltOne Advisory nomme Camille Maurice en qualité d’Associé en charge des activités Data & Analytics/ IA

Fort d’une solide formation d'ingénieur, Camille Maurice a su construire une double compétence technique et fonctionnelle tout au long de sa carrière. Après avoir fait ses armes sur plusieurs projets de transformation au sein de CSC en tant que Manager SAP Supply Chain et Data, il a exercé en tant que chef de projet Informatique pour le Groupe Saint Gobain chez Lapeyre. Il a piloté le projet de digitalisation des forces de ventes des magasins et franchisés de l’enseigne.



A l’issue de ce projet son parcours l'a conduit à rejoindre MeltOne Advisory en avril 2017, où il a été notamment chargé de développer l'offre Data & Analytics centrée sur 3 piliers : la préparation, la visualisation et l’analyse avancée (notamment analyses statistiques, ML, IA).



« Je suis très fier de cette nomination au sein de MeltOne Advisory. Elle vient officialiser l’offre Data & Analytics comme une offre stratégique pour le cabinet et nous permettra de continuer à développer une vision d’une transformation data-driven toujours plus orientée vers les besoins de nos clients. Je suis fier de contribuer à des projets toujours plus innovants avec les équipes MeltOne, les miennes et celles des autres BU. » déclare Camille Maurice.



Franck Personne, Président et cofondateur de MeltOne, souligne : « La nomination de Camille Maurice dans le rôle d’associé chez MeltOne pour continuer à développer nos activités Data & Analytics/IA vient confirmer notre forte volonté de consolider une offre très dynamique et innovante véritable relais de croissance pour les prochaines années.»