Birst accélère le développement de son activité en Europe avec l’arrivée de deux nouvelles recrues

Birst, une société Infor et l'un des leaders en matière de Business Intelligence (BI) et d’Analytique d’entreprise dans le Cloud, annonce l’arrivée de Nicholas Ayton et Michel Morvan au sein de son équipe EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Avec pour objectif de doubler le nombre de ses clients en 2019, ces recrutements témoignent de l’ambition de Birst en Europe, notamment au travers du développement de ses ventes indirectes via un réseau de partenaires technologiques et d’intégrateurs experts.



Nicholas Ayton possède 30 années d’expérience dans le secteur de l’IT, au sein duquel il a développé une forte expérience en matière de ‘Channel’, y compris en Angleterre. Après avoir débuté sa carrière chez Oracle, il a travaillé chez Qlik, Teradata, Alteryx et enfin Dataiku en tant que ‘Alliances Director’, avant de rejoindre Birst récemment.



Michel Morvan possède 25 années d’expérience dans le secteur de l’IT, dont l’essentiel de sa carrière chez IBM où il était en charge du portfolio Big Data. Après avoir été basé en Suisse, Michel a développé un parcours à l’international, notamment à Dubaï où il occupait le poste de ‘Spécialiste avant-vente’ pour les zones ‘Middle East & Africa’.



Eric Delattre, ‘Directeur Grands Comptes, France & Southern Europe’ chez Birst, déclare : « Aujourd’hui, la commercialisation de notre solution se fait en direct et en indirect, à parts quasi égales. Mais nous sommes convaincus que l’acquisition de nouveaux clients passera par le développement de nos ventes indirectes, ce qui ne peut se faire qu‘au travers d’un réseau de partenaires experts, spécialistes de l’analytique et du décisionnel. Avec une solution capable de rendre nos clients ‘digital ready’ instantanément, nous avons une véritable longueur d’avance et je suis particulièrement confiant au vu de l’évolution du marché qui s’oriente irrémédiablement vers des solutions de Cloud Public souples et évolutives, même si cela reste un phénomène relativement récent dans notre secteur de la BI. »