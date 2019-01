Birst annonce ‘Smart Analytics’, une suite de solutions qui s’appuie sur Infor Coleman AI

Birst, une société Infor et l'un des leaders en matière de Business Intelligence (BI) et d’Analytique d’entreprise dans le Cloud, annonce sa suite de solutions ‘Smart Analytics’ reposant sur Infor Coleman AI.



‘Birst Smart Analytics’ est une suite de fonctionnalités basée sur l’intelligence artificielle, qui permet aux entreprises, à partir d’algorithmes de machine learning, d’aller au-delà des rapports et tableaux de bord traditionnels et de générer des informations pertinentes, non accessibles jusqu’alors aux utilisateurs métier. Conçu à partir de technologies brevetées, ‘Birst Smart Analytics’ propose des informations et des recommandations automatisées et personnalisées qui transforment l'expérience de Business Intelligence (BI), en la faisant évoluer d’un mode descriptif (ce qui s’est produit) vers un mode diagnostic (pourquoi cela se produit-il ?) et prédictif (que va-t-il se produire ?).



‘Smart Insights’, la toute première fonctionnalité de cette nouvelle suite, permet aux utilisateurs métier d'exploiter toute la richesse des données et de comprendre en temps réel les variables sur lesquelles reposent les indicateurs clés de performance. Ne nécessitant aucune expertise, ‘Smart Insights’ leur permet d’établir des connexions significatives entre un indicateur donné et les nombreuses autres variables liées à leur métier, afin qu’ils puissent générer automatiquement des représentations graphiques et des tableaux de bord qui expliquent le comportement de cet indicateur.



Parmi les autres fonctionnalités prévues par Birst, citons entre autres : la détection des anomalies, la génération / interrogation de langage naturel (NLG / NLQ) et l’alerte intelligente.



« L'intelligence artificielle est en train de changer complètement la manière dont les utilisateurs travaillent et interagissent avec les données », affirme Brad Peters, ‘Senior Vice President and General Manager’ de Birst. « Grâce à ‘Smart Insights’, nos solutions ‘Smart Analytics’ contribuent à étendre la portée de la BI à un niveau jusqu’ici inégalé. Les utilisateurs métier vont pouvoir tirer parti de fonctionnalités jusque-là réservées aux statisticiens / Data Scientists et disposer d’informations pertinentes plus rapidement, découvrant même parfois des liens insoupçonnés entre certaines données. »



‘Smart Insights’ : pour de meilleures décisions



Comparativement aux autres solutions du marché, ‘Smart Insights’ offre une intelligence personnalisée, fiable et exploitable grâce à la couche sémantique de la plate-forme Birst (qui repose sur un ensemble de définitions métier communes à toutes les instances analytiques).



« Les rapports automatisés des autres solutions sont plutôt génériques, avec des informations aléatoires présentées souvent hors contexte », poursuit Brad Peters. « Alors que l'intérêt réel de l'IA analytique ne réside pas dans l'automatisation mais dans l'amélioration du processus de prise de décision, ‘Birst Smart Insights’ aide les utilisateurs métier à contextualiser les données, en sélectionnant des centres d’intérêt qui débouchent sur des informations utiles et pertinentes. »



Specialty’s Café & Bakery, qui gère plus de 50 restaurants en Californie (dans l’Etat de Washington et dans l’Illinois), s’appuie sur les capacités ‘Smart Insights’ de Birst pour prendre des décisions liées au développement et à la sélection de ses produits, à la gestion de ses inventaires et de son personnel, avec pour objectif de séduire et de fidéliser ses clients.



« Avec ‘Birst Smart Insights’, les utilisateurs métier bénéficient automatiquement d’une analyse approfondie des événements sans avoir à recourir aux compétences d’un analyste ou d’un informaticien », affirme Matt Riley, Lead Data Warehouse Engineer chez Specialty’s Café & Bakery. « Par exemple, nous pouvons identifier les raisons pour lesquelles nos coûts de main-d'œuvre sont élevés cette semaine. Ou bien, nous sommes en mesure de faire des recommandations de menu plus intelligentes à nos clients qui commandent en ligne. Birst révèle automatiquement des corrélations au sein même de nos données et les présente à nos décideurs via des tableaux de bord faciles à déchiffrer. Et comme le Machine Learning est intégré à la plate-forme Birst, nous n’avons pas besoin de faire appel à des statisticiens / Data Scientists ni de nous appuyer sur d’autres outils, tels que R ou Python, pour bénéficier de ces informations. »



Par ailleurs, grâce aux fonctionnalités de BI en réseau de la plate-forme Birst, les utilisateurs métier peuvent importer leurs propres données locales, les relier aux instances analytiques sur le réseau d'entreprise et appliquer ‘Smart Insights’ à ce nouvel ensemble de données étendu, afin d’obtenir une vision globale de ce qui est à l’origine des performances de l'entreprise.



Enfin, ‘Birst Smart Insights’ limite significativement les freins à l’émergence d’informations nouvelles, permettant à plus d’utilisateurs de prendre de meilleures décisions sans avoir à faire appel à des experts de la data science.



Les fonctionnalités clés de ‘Birst Smart Insights’



Découvrir des relations pertinentes entre les attributs et mesures métier et les indicateurs de performance, plus largement et plus rapidement qu’auparavant.

Créer automatiquement de nouveaux tableaux de bord et rapports, conformément aux principes ‘Value-Based Design’.

Fournir des résultats personnalisés, basés sur le contexte du tableau de bord, y compris les filtres appliqués et implicites (pour la sécurité) au niveau de la couche de gouvernance.

Trouver des informations au niveau de l'ensemble de la couche sémantique Birst (analyse de toutes les données associées, y compris les données en réseau ou les données combinées de l'utilisateur final).