Business Geografic crée une filiale à Montréal au Canada pour renforcer encore davantage sa présence sur le marché SIG nord-américain

Business Geografic ouvre une filiale dans la ville de Montréal, au Canada. Cette filiale marque une étape supplémentaire dans la stratégie de développement à l’international de Business Geografic.



Business Geografic propose sur sa plateforme GEO des technologies et solutions SIG à l’état de l’art pour générer, diffuser et partager en mode HTML5 responsive toutes sortes d’applications cartographiques web et mobiles, professionnelles et grand public, accessibles en modes SaaS et On-Premises. Business Geografic fournit également des solutions cartographiques métier clés en main pour la gestion des territoires, équipements et services publics, ainsi qu’une gamme de puissants outils dédiés à la Géo-Business Intelligence.



Forte de 25 années d’expérience en innovation logicielle, Business Geografic développe des technologies et solutions dont l'interopérabilité, la puissance et la richesse fonctionnelle sont de véritables facteurs de différenciation aux yeux de leurs utilisateurs. Business Geografic, qui a atteint sa taille critique voilà déjà plusieurs années sur le marché français, est par ailleurs largement reconnue sur la scène internationale pour sa capacité d’innovation SIG et géo-décisionnelle « made in France, made for all ».



L’évolution remarquable de Business Geografic s’appuie sur une vision d’entreprise ambitieuse, une stratégie d’innovation continue et des exigences qualité de très haut niveau. Elle est confortée par des relations de confiance durables avec des partenaires technologiques et commerciaux sélectionnés scrupuleusement en France et à l’international. Ce talent avéré pour l’innovation SIG et géo-décisionnelle, et pour l’industrialisation logicielle qui s’ensuit, ne passe d’ailleurs pas inaperçu auprès des acteurs institutionnels ; Business Geografic se voit régulièrement accorder des aides à l’innovation et à l’export (lire à ce sujet le dernier exemple en date avec la subvention franco-européenne EUREKA Eurostars reçue par Business Geografic pour concrétiser l’une de ses propositions d’innovation majeure avec GEO).



Business Geografic, qui s’élançait en 2008 sur le marché mondial de la géomatique, compte désormais avec 150 Partenaires Revendeurs et plus de 10 000 utilisateurs dans 50 pays à travers le monde ; la création de sa filiale à Montréal au Canada contribuera à renforcer encore davantage sa présence en Amérique du Nord … et au-delà.