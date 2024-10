Business Intelligence : un élément différenciateur pour une compétitivité accrue

BI : plus qu'un outil, une révolution stratégique à l’ère de l’intelligence accessible



Imaginez ! Vous êtes assis sur une mine d'or, vous en avez plus ou moins conscience... qu'attendez-vous pour aller exploiter cette richesse cachée ? Dans le monde des affaires actuel, il ne suffit pas de posséder des données pour tirer son épingle du jeu (commercial). Certaines entreprises excellent à transformer leur data pour qu’elles soient exploitables afin de leur permettre de prendre des décisions stratégiques, quand d’autres prennent du retard, qu’elles ne pourront probablement jamais rattraper. Les projets de business intelligence viennent creuser l’écart entre ces deux types d’entreprises.



Historiquement, les organisations de tout type ont accumulé une quantité phénoménale de données, souvent isolées dans divers systèmes non structurés. La BI permet de les structurer, en les rendant non seulement intelligentes mais aussi intelligibles. Grâce à un processus complet et complexe qui va de la collecte, au stockage, à l'analyse, à la structuration des données, et enfin à leur visualisation. La BI peut transformer la manière dont les entreprises abordent leurs marchés, comprennent les tendances et améliorent potentiellement leurs processus internes, leur efficacité et leur perspicacité sur le marché.



La BI a pour but de fournir des dashboards et des rapports qui permettent aux collaborateurs concernés, de prendre des décisions éclairées sur la base des informations préalablement collectées, à présent exploitable et disponible en quelques clics grâce à l’effort de mise en place de projet BI.

Selon Gartner (1), le marché mondial de la BI et de l'analyse de données devrait atteindre 22,8 milliards de dollars d'ici 2024, signe de son importance croissante. La prise de conscience paraît donc générale quant au fait qu’elles ne sont pas seulement une ressource, mais également un levier de pouvoir stratégique. Et pourtant, une enquête de Tableau Software (2) révèle pour sa part que les entreprises ne sont encore que 53 % à utiliser la BI pour prendre des décisions plus éclairées en y recourant. Une statistique encore bien trop faible au vu de l’avantage concurrentiel qu’elle représente pour les entreprises qui se veulent visionnaires.



Implémentation : un parcours complexe mais essentiel



Il faut dire que l'implémentation de la BI reste un parcours complexe qui exige une compréhension approfondie des besoins et des objectifs de l'entreprise. Cette étape fondamentale aide à aligner les efforts de BI avec les stratégies globales de l'entreprise. Le choix des outils de BI doit être judicieux ; il est nécessaire de bien cadrer au préalable le besoin afin d’opter pour la solution qui répondra au mieux aux besoins spécifiques de l’organisation.



La collecte et la structuration des données doivent pour leur part être réalisées avec soin pour en assurer la qualité et la fiabilité. Des processus efficaces de gestion des flows sont cruciaux pour soutenir des analyses puissantes. De plus, l'utilisation de technologies d'analyse avancées est nécessaire pour extraire des insights pertinents qui orienteront les décisions stratégiques.



La visualisation joue elle aussi un rôle clé dans la BI en rendant les éléments accessibles à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau technique. Présenter les données de manière claire et compréhensible est donc fondamental.



Enfin, il est impératif d'investir dans l’accompagnement au changement des collaborateurs tout en sensibilisant toutes les strates sur l'importance de la BI et la fiabilité des données saisies dans les systèmes. Leur compréhension et leur capacité à utiliser efficacement les outils sont indispensables pour que l'organisation tire pleinement parti de ses investissements.



Le recours à un partenaire externe spécialisé peut souvent faciliter ce processus, offrant une expertise et un gain de temps précieux. Les besoins des entreprises varient d’un secteur d’activité à un autre et en parallèle de cela les technologies permettant d’exploiter les données évoluent constamment. Se faire accompagner permet de mettre une méthodologie claire dès le départ tout en étant entouré d’experts techniques et fonctionnel pour mener à bien le projet. Dans le domaine de la santé, par exemple, la BI peut optimiser la programmation des rendez-vous à domicile d’un personnel itinérant, tandis que dans le retail, elle peut aider à choisir des emplacements stratégiques pour de nouveaux établissements ou optimiser les interactions avec les clients en vue de leur fidélisation.



Un levier stratégique pour l’avenir



Pour tirer pleinement parti de la BI, il est donc crucial non seulement d'investir dans les bonnes technologies mais aussi de soutenir activement les collaborateurs à travers des formations et l’accompagnement au changement. La mise en œuvre de la BI ne se limite pas à la mise à disposition des informations sous forme de dashboard ; elle représente un changement culturel profond, exigeant un engagement à long terme pour développer les compétences nécessaires et pour soutenir les collaborateurs dans l'adoption de nouvelles pratiques.



En regardant vers l'avenir, l'intégration de la BI permettra ainsi aux entreprises aspirant à rester pertinentes et compétitives dans un écosystème commercial globalisé et interconnecté de devenir les véritables leaders.



(1) Source : Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pour les plateformes d'analyse et de Business Intelligence.

(2) Source : https://www.tableau.com/fr-fr/learn/articles/business-intelligence