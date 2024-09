MicroStrategy nommée Market Leader dans le dernier rapport du BARC Enterprise BI & Analytics

MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), pionnier de la Data Analytics basée sur l’IA, annonce être nommée Market Leader dans le rapport Score Enterprise BI & Analytics Platforms 2024 du cabinet d’analystes BARC. Pour la deuxième année consécutive, le Business Application Research Center (BARC) positionne MicroStrategy au premier rang de l’axe Portfolio Capabilities, l'une des deux dimensions sur lesquelles chaque fournisseur est évalué.



La position de Market Leader met également en évidence les solides performances de MicroStrategy en termes de Market Execution en se référant à MicroStrategy ONE®, la plate-forme de BI et d'analytique de la société, ainsi qu’en termes de Market Distribution, Product Strategy et Customer Satisfaction, entre autres. Selon le rapport, les Market Leaders sont “des fournisseurs bien établis qui influencent une forte adoption du marché, stimulée par l'innovation technologique... et une experience éprouvée. Leur gamme de produits jouit d'une grande notoriété sur le marché et couvre une large variété de technologies et de services, qui présentent peu de points faibles. Les Market Leaders ont généralement une part de marché importante, ce qui fait d'eux des concurrents potentiels dans presque tous les scénarios de mise en œuvre".



Le rapport du BARC répertorie plusieurs points forts de MicroStrategy, notamment:



Plateforme intégrée unique pour les rapports formatés, les tableaux de bord, l'analyse et la conception d'applications analytiques avec de bonnes performances dans les grands environnements.

Le nouvel outil d'IA, Auto, s'appuie sur le Semantic Graph de MicroStrategy pour garantir la sécurité et l'intégrité des données. Avec des fonctions qui s'adressent à différents types d'utilisateurs, Auto leur permet de poser des questions en langage naturel et de recevoir des réponses instantanées

HyperIntelligence® permet aux utilisateurs d'accéder en zero-clic à des informations contextuelles et hautement personnalisées pour tous les utilisateurs à partir des applications, outils de productivité et appareils existants

Les tableaux de bord offrent des applications réactives et interactives modernes qui organisent des visualisations ou des rapports dans un format familier de chapitre et de page orienté livre.



Comme le soulignent les auteurs du rapport, Larissa Baier, Robert Tischler et Florian Bigelmaier:



“MicroStrategy a introduit "HyperIntelligence" pour fournir aux utilisateurs en zéro-clic des informations contextuelles directement dans les applications Web, sur les appareils mobiles et dans certaines applications de productivité. Cela permet aux entreprises d'injecter en temps réel des informations contextuelles et des recommandations dans les flux de travail des utilisateurs et ainsi d’introduire l'analytique au plus près de leur travail, que ce soit dans un navigateur ou sur un appareil mobile. L'intégration de l'analytique dans les applications métier, en coopération avec les fournisseurs de services et souvent en ciblant des secteurs distincts, devient de plus en plus importante pour les fournisseurs et offre de nouvelles possibilités de différencier leur offre.”



En juin, MicroStrategy a augmenté les capacités de son Hyperintelligence avec Auto



permettant ainsi aux utilisateurs, et notamment aux travailleurs de première ligne, d'accéder facilement à des informations analytiques sans jamais quitter les applications qu'ils utilisent dans leur travail quotidien. Les entreprises peuvent facilement intégrer des informations d'IA contextuelles dans n'importe quelle application dans un environnement No-Code, et les employés peuvent approfondir leurs connaissances en posant des questions en langage naturel pour obtenir des informations supplémentaires.



"Nous sommes ravis que BARC mette en lumière dans son rapport Score de cette année plusieurs de nos fonctions d'intelligence uniques et puissantes, telles que HyperIntelligence, Auto et Semantic Graph. Toutes offrent à nos clients une flexibilité, une fiabilité et une commodité extraordinaires pour fournir des données fiables où et quand elles sont nécessaires", déclare PeggySue Werthessen, vice president & go-to-market strategy lead chez MicroStrategy. "Nous sommes fiers de notre longue tradition d'innovation. Elle nous a permis de réaliser tant de premières dans l'industrie tout en restant indépendants et en concevant à partir de zero notre plateforme cloud-native entièrement intégrée. Nous éprouvons une grande satisfaction d’être reconnus Market Leader par le BARC."