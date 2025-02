DigDash : retour sur les fonctionnalités qui ont amélioré leur technologie BI en 2024 et celles qui seront au coeur des priorités pour 2025

Ces nouveautés mettent l'accent sur l'expérience utilisateur et l'accès simplifié à des insights pertinents. Les améliorations apportées rendent ainsi la navigation plus fluide et intuitive, permettant aux utilisateurs, de tous niveaux de compétence, d'exploiter pleinement la puissance de leurs données.



En bref, les points forts des versions 2024 R1 et R2 comprenaient :



L’enrichissement des données avec des données ouvertes (open source) permettant aux utilisateurs de combiner automatiquement leurs données internes avec des sources publiques pertinentes grâce à l’Intelligence Artificielle (IA).

La refonte complète de la transformation des données avec un ajout d’un assistant IA pour une utilisation plus ergonomique et polyvalente.

L'amélioration des graphiques avec la possibilité de positionner librement les mesures dans les tableaux, de trier sur plusieurs dimensions et l’introduction de l'échelle logarithmique pour les graphiques en colonnes.

Des tableaux de bord mobile-friendly pour une consultation des données sur mobile plus fluide et ergonomique.

Un nouveau design élégant et contemporain ainsi que l’arrivée du « mode sombre » dans toutes les interfaces.

DigDash dévoile sa roadmap 2025 : collaboration, design et analyse augmentée au cœur des évolutions



Antoine BUAT, PDG de DigDash, annonce les grandes orientations de sa roadmap 2025 avec un accent mis sur le travail collaboratif, l’industrialisation, l’expérience utilisateur et l’analyse augmentée.



Parmi les nouveautés à venir : un mode lecture seule pour le partage des tableaux de bord, l’édition simultanée des dashboards et un système de demandes d’approbation pour fluidifier le travail en équipe.



Pour faire face aux défis de déploiements complexes, DigDash innove avec plusieurs améliorations : une intégration plus profonde avec GIT pour une gestion des versions simplifiée, et la mise en place de rôles avec des droits cloisonnés pour une sécurité et une organisation renforcées.



Côté design, DigDash Enterprise intégrera des fonctionnalités avancées de personnalisation, avec la création automatique de thèmes, d’icônes et de tableaux de bord, des améliorations prévues pour la cartographie et l’enrichissement de ses graphiques avec l’arrivée d’un « arbre de décomposition » dans l’outil.



Enfin, l’analyse franchira également un cap avec la détection automatique de points clés (insight) facilitant l’interprétation et l’exploitation des données, mais également avec l'extension de l’API pour faire de DigDash un agent au service de l’IA générative.



Une roadmap ambitieuse qui confirme la volonté de DigDash d’offrir une BI toujours plus intuitive, collaborative et performante.